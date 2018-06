Pasiunea pentru condus, nepretuitã!

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Duminicã dimineatã, la ora 01:05, politisti din cadrul Politiei Municipiului Husi, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Stefan cel Mare, din localitate, au oprit pentru control un autoturism inmatriculat provizoriu in judetul Vaslui, condus de un bãrbat in varstã de 21 de ani, din localitatea Lunca Banului. Cu ocazia verificãrilor efectuate in cauzã s-a constatat cã bãrbatul avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice. În cauzã a fost intocmit dosar de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de ßconducerea unui vehicul fãrã permis de conducere’, faptã prevãzutã si pedepsitã de articolul 335, alineat 2 din Codul Penal.