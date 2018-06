Parcã meritãm sã fim victimele secetei!

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Fermierii vasluieni au început sã constate primele pagube provocate de seceta din aceastã primãvarã. Producãtorii din comunele Stefan cel Mare si Zãpodeni au solicitat convocarea comisiilor pentru situatii de urgentã si au transmis proceseleverbale la Directia pentru Agriculturã Vaslui. Însã traditia aratã cã sperantele pentru acordarea de despãgubiri sunt foarte mici. În 2016, când în judetul Vaslui au fost compromise de secetã 102.941 hectare, România nu a atras fondurile europene, în sumã de 17 milioane de euro, destinate ajutorãrii fermierilor.

Ploaia cãzutã duminicã dupã-amiazã nu schimbã cu nimic datele problemei. Fermierii din localitatile Stefan cel Mare si Zãpodeni au transmis la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui primele procese-verbale privind culturile agricole afectate de secetã. Cum cadrul legal privind acordarea despãgubirile pentru culturile compromise de secetã nu este definitivat, fermierii sperã ca Guvernul sã adopte o hotãrare in acest sens. În luna mai 2018, cantitãtile de precipitatii din judetul Vaslui au fost extrem de mici, inregistrandu-se un deficit mare de apã in sol. În acest context, fermierii care au terenuri in zonele amenajate pentru irigatii au crescut suprafetele irigate. Potrivit datelor DAJ Vaslui, in amenajarea Albita – Fãlciu au fost udate 2.251 hectare, din care 934 hectare semãnate cu grau, 598 hectare de porumb, 126 hectare de floarea-soarelui. În total, a fost utilizatã o cantitate de apã de 875.000 metri cubi, din care norma pe hectar a fost de 389 metri cubi. Cu tot acest efort depus de fermieri, in amenajarea Albita – Fãlciu sunt udate, in prezent, doar 15% din suprafata amenajatã. ‘În luna iunie, vom face o evaluare oficialã la cultura de grau. Sunt fermieri care au semãnat floarea-soarelui dupã ce au intros rapita pentru cultura verde, si a rãsãrit foarte rãu. Rapita a fost intoarsã pe la jumãtatea lunii martie si, panã s-a pregãtit solul si s-a semãnat, deja, in sol s-a instalat deficitul de apã’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

Culmea, UE da bani pentru despagubiri!

În anul 2016, seceta a compromis in judetul Vaslui o suprafatã de 102.941 hectare. La o pierdere medie pe hectar de 1.206 lei, fermierii vasluieni au calculat pagube totale de peste 120 milioane de lei. Activitatea comisiilor locale pentru situatii de urgentã din perioada 1 august – 20 septembrie 2016 s-a concretizat prin inregistrarea unui numãr total de 4.861 procese-verbale, dintre care 4.456 de persoane fizice si 405 persoane juridice. Culturile agricole afectate de secetã au fost porumb – 40.320 hectare, floareasoarelui – 38.021 hectare, plante de nutret – 12.306 hectare, pãsune – 6.142 hectare, soia – 3.214 hectare, livezi – 861 hectare, vitã-de-vie – 568 hectare, alte culturi – 1.509 hectare. Desi seceta a afectat in anul 2016 o suprafatã agricolã mult mai mare la nivel national, Romania nu a accesat fondurile europene acordate pentru despãgubirea producãtorilor agricole. Potrivit presei centrale, Romania nu a putut atrage cele 17 milioane de euro puse la dispozitie de Uniunea Europeanã pentru ajutorarea fermierilor care au raportat culturi afectate de secetã in 2016.