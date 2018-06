Olimpiada scolarã «Mestesuguri Artistice Traditionale», în zodia Centenarului

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Vineri, 8 iunie, va avea loc faza judeteanã a Olimpiadei scolare „Mestesuguri Artistice Traditionale”, competitie destinatã în special elevilor din mediul rural, cu abilitãti artistice si cunoscãtori ai mestesugurilor populare. Concursul se va desfãsura la Liceul Pedagogic „Ion Popescu” din Bârlad, tinuta obligatorie este costum popular specifice zonei, iar materialele neconventionale pentru confectionarea lucrãrilor trebuie evitate.

Elevii vasluieni sunt invitati sã participe la cea de-a XXIII-a editie a Olimpiadei scolare ‘Mestesuguri Artistice Traditionale’. Este o competitie la care elevii au nu doar ocazia de a-si etala spiritul artistic si cunostintele cu privire la arta popularã, ci si de a asista, sub indrumarea celor mai buni specialisti din tarã, la un stagiu pentru perfectionarea deprinderilor si aprofundarea cunostiintelor general – teoretice privind inclusiv istoricul artei populare din Romania. La Olimpiada scolarã ‘Mestesuguri Artistice Traditionale’ pot participa copii cu varste intre 6 si 18 ani, inclusiv membri ai unor cluburi de profil, cu preponderentã din mediul rural. Tema editiei din acest an a Olimpiadei este Aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, iar concursul constã in confectionarea sau realizarea unor obiecte, concurentul urmand sã demonstreze cã posedã cunostinte temeinice cu privire la mestesugul practicat si tehnicile de lucru traditionale, dar si cu privire la costumul popular pe care, obligatoriu, trebuie sã-l poarte. Concursul se desfãsoarã pe mai multe sectiuni: olãrit, modelare ceramicã, confectionare instrumente muzicale, pictare icoane pe sticlã sau lemn, incondeiat ouã, tesut, impletit fibre vegetale ori ciucuri pe lemn, confectionat mãsti etc. Faza judeteanã a Olimpiadei scolare ‘Mestesuguri Artistice Traditionale’ va avea loc vineri, 8 iunie, de la ora 10.00, la Liceul Pedagogic ‘Ion Popescu’ din Barlad. Cei mai buni mici mesteri populari urmeazã sã reprezinte judetul Vaslui la faza nationalã, care se va desfãsura in perioada 24 – 30 iulie, la Sibiu, portul costumului popular fiind obligatoriu.