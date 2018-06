«Nu stricati douã drumuri pentru a repara unul singur!»

marți, iunie 19, 2018, 3:00

Reabilitarea drumurilor judetene, atât cu finantare PNDL, cât si din bugetul propriu, este în grafic, anuntã conducerea Consiliului Judetean Vaslui. Desi multumiti de ritmul si calitatea lucrãrilor, sefii judetului au totusi o solicitare cãtre drumari, aceea de a respecta reglementãrile legale în vigoare privind greutatea pe osii a vehiculelor de mare tonaj folosite, pentru a nu strica alte drumuri de acces.

Dat fiind cã CJ Vaslui beneficiazã in acest an de o importantã finantare nerambursabilã a proiectelor depuse pentru a fi implementate prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) I si II, dar si de fonduri proprii, in conditiile alocãrii de la bugetul de stat de sume mult mai generoase ca in anii terecuti, pe multe drumuri judetene se lucreazã in vederea reabilitãrii si modernizãrii acestora. Deja, mai multe astfel de drumuri, cum ar fi DJ 245A, Gherghesti – Iana, DJ 244J, Horga – Epureni, DJ 245 (pe raza comunei Alexandru Vlahutã), ori DJ 242F (Grãjdeni) sunt deja in fazã avansatã, urmand ca, in perioada urmãtoare, sã fie fãcutã receptia. Pe altele, cazul DJ 284: Duda Epureni – Ghermãnesti, DJ 243C – Voinesti, DJ 244M: Idrici – Rosiesti, DJ 245E: Deleni – Zizinca, DJ 246A: Feresti – Bereasa, mai multe portiuni din DJ 245, de pe raza localitãtilor Bãcani si Oprisita, ori podul de la Sãrãteni, lucrãri fnantate prin PNDL, ori cele realizate din buget propriu, printre care drumurile judetene ce leagã localitãtile Urlati – Dimitrie Cantemir, Brodoc – Osesti sau Rosiesti – Vutcani, se lucreazã, sperand ca acestea sã fie finalizate panã la toamnã. ‘Cum finalizãm modernizarea sau reabilitarea unui drum judetean, demarãm lucrãrile pe altele, primele la rand urmand a fi DJ 244I, Mãlusteni – Sãrãteni si DJ 207 E, in zona Rafaila. Totodatã, prin societatea proprie SC Lucrãri Drumuri si Poduri SA Vaslui, se executã lucrãri de intretinere si pietruire pe alte drumuri judetene, care probabil vor intra si ele in reabilitare in anii viitori, in functie de posibilitãtile noastre financiare’, a declarat vicepresedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan. Acesta are totusi o nemultumire cu privire la felul in care unii drumari isi fac treaba, respectiv la faptul cã utilajele si vehiculele folosite de acestea la transportul materialelor afecteazã alte drumuri comunale si judetene, cele de acces spre punctul de lucru. ‘Tonajul mare, peste capacitate, si viteza excesivã au condus la aceastã situatie: drumuri stricate, pentru care noi va trebui sã cheltuim alti bani pentru a le repara, si nori de praf care se mentin minute bune dupã trecerea masinilor, care deranjeazã pe locuitorii din zonã. Rog pe aceastã cale pe constructori sã nu strice douã drumuri pentru a face doar unul! Sã meargã conform legii, respectand greutãtile reglementate pe osii ale vehiculelor folosite si respectand viteza regulamentarã! În rest, spor la treabã si dati bãtãi!’, este apelul vicepresedintelui Ciprian Trifan.