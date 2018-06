Mituitor insistent versus politist incoruptibil

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Marti, 19 iunie, ofiterii de politie judiciarã ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Vaslui au prins in flagrant o persoanã fãrã calitate specialã, in timp ce oferea unui politist suma de 300 lei, cu scopul ca acesta sã nu-si indeplineascã atributiile de serviciu. În fapt, un agent de politie rutierã din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit in trafic un autoturism condus de un bãrbat. Întrucat conducãtorul auto prezenta halenã alcoolicã, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, ocazie cu care s-a stabilit cã prezenta o concentratie de alcool pur in aerul expirat de 0,58 mg/l, motiv pentru care a fost condus la Serviciul de Medicinã Legalã Vaslui pentru a i se recolta probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Dupã recoltarea primei probe, in drum spre sediul politiei, bãrbatul a incercat in repetate randuri sã-i ofere agentului de politie rutierã sume de bani pentru a nu-i intocmi dosar penal. Desi a fost refuzat de politist, acesta a aruncat pe bancheta autospecialei suma de 300 lei, pentru a-l determina pe acesta sã nu isi indeplineascã atributiile de serviciu, moment in care agentul de politie a sesizat fapta la DGA – SJA Vaslui. Persoana in cauzã a fost condusã la Parchetul de pe langã Tribunalul Vaslui, in vederea continuãrii cercetãrilor pentru sãvarsirea infractiunii de dare de mitã.