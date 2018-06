Mitropolitul Veniamin Costachi si dreptul la neuitare

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui si Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui îl omagiazã pe Veniamin Costachi, la 250 de ani de la nastere, prin organizarea Simpozionului National „Cultura româneascã – factor de unitate nationalã”. Ampla manifestare are loc astãzi, începând cu ora 14.00, la sala „Stefan Cel Mare” din cadrul Consiliului Judetean.

În anul Centenarului se implinesc 250 de ani de la nasterea mitropolitului Veniamin Costachi, cel care, pe parcursul a sase decenii, avea sã joace un rol important in cadrul miscãrii iluministe de la inceputul secolului al XIX-lea din Moldova. Nãscut in inima Moldovei, la Rosiesti, Veniamin Costachi ne-a lãsat mostenire o remarcabilã activitate socialã, politicã, pastoralã si educationalã. Unul dintre cele mai insemnate merite ale sale este acela de a fi dus mai departe ideea de luptã pentru promovarea limbii romane, pentru sustinerea organizãrii scolii romanesti si pentru emanciparea politicã si socialã a poporului nostru intrucat in timpul domniilor fanariote limba romanã era obiectul studiilor elementare, in timp ce studiile superioare se fãceau in limba greacã. Cum marile valori si-au castigat dreptul la neuitare, Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ si Consiliul Judetean Vaslui organizeazã Simpozionul National ‘Cultura romaneascãfactor de unitate nationalã’, care are loc astãzi, 29 iunie 2018, incepand cu ora 14.00, la sala ‘Stefan Cel Mare’ din cadrul Consiliului Judetean. Vor sustine alocutiuni urmãtorii invitati: acad. Rãzvan Theodorescu’Civilizatia Moldovei in epoca premodernã (Cazul Veniamin Costachi)’, acad. Valeriu Matei’Valoarea istorico-etnologicã a operei Spãtarului Nicolae (Milescu)’, prof. univ. dr. Cãtãlin Turliuc’Ideea nationalã si cultura in Romania in preajma Rãzboiului Întregirii Tãrii’, lect. dr. Vasile Demciuc’Cult si culturã romaneascãidentitate si unitate nationalã’, prof. Costin Clit’Veniamin Costachiepiscop de Husi’. ‘Ce poate fi mai frumos si mai inãltãtor decat sã descoperi in fiecare zi cã, prin locurile in care vietuiesti, in timp, au trãit oameni de seamã, repere spirituale, morale sau duhovnicesti? Cei ce trudesc in arhive si biblioteci au menirea sã promoveze toate aceste valori, sã vorbeascã cu dreaptã cumpãnire despre realizãrile inaintasilor si, alãturi de dascãli, sã sãdeascã, mai ales in sufletele fragede ale copiilor, un sentiment nobil de apartenentã la un areal incãrcat de semnificatii si dãruire’, a spus Voicu Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene Vaslui. ‘Despre Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei, ctitor si indrumãtor al scolilor nationale, Nicolae Iorga scria ìUn om mai sfant si mai bun decat dansul n-a mai tinut in manã carja de episcop roman.î (…) Veniamin Costachi considera cã ìomul poate fi si bun zugrav, bun gheometric, bun astronom, bun fizician, pre toate cu invãtãtura le pãtrunde, toate le pricepe, toate le invatã… Pre cat invãtãtura inaltã si proslãveste pe om, cu atat neinvãtãtura il injoseste si il nimiceste mai mult decat pe necuvantãtoarele vietãtiî.’, se mentioneazã in Argumentul la brosura realizatã de Biblioteca Judeteanã Vaslui cu ocazia acestui eveniment.

* Bibliotecar Alina Tanasa,

Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul”