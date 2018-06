«Miticã, Dragnea si vasluienii»

luni, iunie 25, 2018, 3:00

Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, face o radiografie acidã a situatiei politice tensionate din tarã, enumerând principalele evenimente, dar si consecintele acestora, si trecându-le, oarecum neasteptat, prin filtrul liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Astfel ,Tudor Polak enumerã cinci situatii care ar trebui sã îi îngrijoreze chiar si pe membrii PSD, si criticã faptul cã pe Dumitru Buzatu singurul lucru care îl îngrijoreazã este anuntul presedintelui Klaus Iohannis cã va candida pentru un nou mandat în fruntea tãrii.

Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, a criticat, prin intermediul unei postãri pe reteaua de socializare Facebook, lipsa de reactie a liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, fatã de avalansa de evenimente – majoritatea cu impact negativ – de pe scena politicã romaneascã. În egalã mãsurã, liberalul sanctioneazã singurul motiv de ingrijorare identificat de seful social-democratilor vasluieni, respectiv anuntul presedintelui Klaus Iohannis cã va candida pentru un nou mandat in fruntea statului. Redãm, integral, postarea presedintelui Vaslui, intitlulatã ßMiticã, Dragnea si vasluienii’: ‘Urmãresc cu maximã atentie cum domnul Miticã Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui si al PSD Vaslui, prevesteste cu caracteristica sa limbã de lemn o nenorocire pentru Romania. În viziunea domniei sale, decizia presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat este un adevãrat dezastru, situatie care ìil ingrijoreazã profundî! Faptul cã PSD conduce efectiv Romania din 2012, fãrã a reusi sã inaugureze nici o investitie majorã in acesti sase ani, nu il ingrijoreazã. Faptul cã presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni cu executare si nu isi dã demisia din toate functiile, cum ar fi normal, nu il ingrijoreazã. Declaratia prim-ministrului Romaniei Viorica Dãncilã, care pune sub semnul intrebãrii o decizie a unui complet de judecatã, nu il ingrijoreazã. Decizia PSD de a modifica prin Ordonantã de Urgentã Codul Penal si Codul de Procedurã Penalã numai pentru a-l salva pe Liviu Dragnea nu il ingrijoreazã. Posibilitatea ca prin modificãrile fãcute Codului Penal si Codului de Procedurã Penalã sã fie ingreunatã etapa cercetãrii atat pentru cei direct interesati – PSD -, cat si pentru altii care sunt cercetati pentru infractiuni mult mai grave – omor, talhãrie -, nu il ingrijoreazã. În concluzie, pentru 75 de cazuri de abuz in serviciu, la care se adaugã Liviu Dragnea, PSD-ul este dispus sã sacrifice Romania, dar, dupã cum ne putem da seama, acest lucru nu il ingrijoreazã catusi de putin pe domnul Miticã Buzatu’, a scris Tudor Polak pe reteaua de socializare.