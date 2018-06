Marti, trei ceasuri rele pentru soferii vitezomani

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Politistii Serviciului Rutier Vaslui au depistat, marti, pe parcursul a trei ore, 53 de persoane care conduceau cu viteze peste limita legalã. Cea mai mare vitezã înregistratã a fost de 134 de km/h, foarte mare, dacã tinem cont cã a fost înregistratã pe un sector de drum pe care viteza maximã era de 50 km/h.

Pe 5 iunie, politistii Serviciului Rutier au actionat, cu pistolul radar din dotare, pe DE 581 si DN 15 D, pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere. Pe parcursul a trei ore, politistii au depistat 53 de soferi care circulau pe drumurile publice si au depãsit limita legalã de vitezã. De asemenea, in cazul a 8 conducãtori auto s-a luat mãsura suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 90 de zile. Viteza maximã inregistratã de politisti a fost de 134 de km/h, pe un sector de drum cu limitã de 50 km/h. Soferii depistati circuland cu vitezã excesivã au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse intre 1.305 si 2.900 de lei. Politistii reamintesc cã depãsirea limitelor legale de vitezã si viteza neadaptatã la conditiile de trafic reprezintã unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice! Depãsirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã prevãzutã in clasa a IV-a de sanctiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amendã (in prezent, intre 1.305 si 2.900 de lei). Totodatã, se aplicã sanctiunea complementarã a suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.