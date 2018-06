Mama denaturatã din Grivita îsi asteaptã sentinta finalã

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

Dupã ce a contestat pedeapsa acordatã de Judecãtoria Bârlad, de trei ani de închi – soare cu suspendare si plata unei amenzi penale de 10.000 de lei, echiva len tul a altor 200 de zile de închi soare, pentru cã si-a maltratat cei doi copii, în vârstã de 10, respec tiv 4 ani si jumãtate, Vasilica Cristina Dãnilã îsi va afla pedeapsa definitivã peste douã sãptãmâni. Pânã atunci, ea va rãmâne sub control judiciar, fãrã a avea voie sã se apropie sau sã ia legãtura în vreun fel de cei doi copii, aflati acum sub protectia DGASPC Vaslui.

Dupã ce, cu cativa ani in urmã, sotul, coplesit de greutãti, s-a spanzurat, o femeie din Grivita, Vasilica Cristina Dãnilã, a inceput sã isi verse frustrãrile pe cei doi copii, pe care ii bãtea fãrã milã. Vara trecutã, bãiatul mai mare, Denis, in varstã de 10 ani, nu a mai rezistat si, dupã ce a primit o bãtaie zdravãnã, a fugit de acasã, fiind descoperit de un trecãtor, care, vãzandu-i vanãtãile si strarea jalnicã, a anuntat Politia. Oamenii legii au deschis o anchetã si au cãutat-o pe mamã, pe care au gãsit-o in Barlad, in apropierea locului unde, pentru a castiga un ban, se prostitua. Denis a stat internat initial la Spitalul Municipal din Barlad, pentru ca, ulterior, sã fie cazat la Centrul de Primire in Regim de Urgente pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat (CPRUCANE), din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, unde se aflã si in prezent, iar fratele sãu mai mic, in varstã de patru ani si jumãtate, care, la randu-i, era victimã a descãrcãrilor nervoase ale mamei, a fost luat din grija acesteia si dat in plasament familial. Femeia a fost trimisã in judecatã in stare de libertate, sub control judiciar, pentru comiterea infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului si violentã in familie. Judecãtorii barlãdeni nu au avut deloc ingãduintã pentru cea care nu cunostea semnificatia cuvantului ‘mamã’ si, la inceputul lunii martie, au condamnat-o pe Vasilica Cristina Dãnilã la trei ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei si plata unei amenzi penale de 10.000 de lei, echivalentul a 200 de zile de inchisoare. În plus, magistratii au decis decãderea femeii din drepturile pãrintesti si i-au impus interdictia de a se apropia la mai putin de 100 de metri ori de a lua legãtura pe orice cale cu bãiatul cel mare, cãruia va trebui sã-i plãteascã si 50.000 de lei, daune morale. Dacã nu va plãti aceste daune si nu va achita amenda penalã, Vasilica Cristina Dãnilã ar putea ajunge sã-si ispãseascã pedeapsa in inchisoare. În plus, femeia va trebui sã execute 120 de zile de muncã in folosul comunitãtii, fie in institutii din subordinea Primãriei Grivita, in activitãti de intretinere spatii verzi, parcuri, drumuri, pãstrare curãtenie si igienizare localitate, fie in cadrul Scolii Gimnaziale ßStroe Belloescu’ Grivita, culmea, aceeasi scoalã unde invãta bãiatul maltratat. Imediat dupã aflarea sentintei, Vasilica Cristina Dãnilã a contestat-o la Curtea de Apel Iasi, instanta anuntand zilele trecute pronuntarea deciziei definitive pentru inceputul lunii iulie. Totodatã, magistratii ieseni au mentinut mãsura preventivã a controlului judiciar luat asupra acuzate, inclusiv a interdicitiei de a se apropia de cei doi copii, fatã de care femeia a inteles cã datoria sa de mamã se rezumã in a-i neglija, chinui si maltrata cat mai mult.