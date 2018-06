Mai mult consum, mai putine locuinte!

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Vasluienii fac rând la bãncile comerciale pentru a lua credite. Luna mai 2018 reprezintã apogeul în ceea ce priveste creditarea populatiei. Dacã în primele patru luni ale anului populatia a împrumutat de la bãnci 16 milioane de lei, doar în luna mai au fost luate credite în valoare de 13 milioane de lei. Grosul banilor sunt orientati spre consum, nicidecum spre achizitionarea de locuinte. În ceea ce priveste împrumuturile în valutã, acestea sunt în picaj. În tot acest timp, indicele ROBOR la trei luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,16%, cel mai mare nivel din mai 2014.

Volumul imprumuturilor vasluienilor de la bãncile comerciale a explodat in cursul lunii mai 2018. Potrivit datelor publicate de Banca Nationalã a Romaniei, in luna aprilie 2018, populatia avea credite in lei totale care se ridicau la suma de 691,5 milioane de lei. Conform acelorasi date statistice, la sfarsitul lunii mai, gospodãriile populatiei aceau credite in valoare de 704,4 milioane de lei. Practic, vasluienii au luat de la institutiile financiare cu 13 milioane de lei mai mult in luna mai fatã de luna aprilie 2018. Cum era de asteptat, cei mai multi bani au fost alocati pentru consum, de la 427,1 milioane de lei in aprilie, la o valoare totalã de creditelor de 435,8 in luna aprilie. Pentru locuinte, vasluienii au impumutat in luna mai circa 5 milioane de lei, ajungand la credite totale de 253,8 milioane lei. În perioada ianuarie – aprilie 2018, valoarea creditelelor gospodãriilor populatiei a crescut cu 16 milioane de lei , cu un ritm de crestere al imprumuturilor cu 4 milioane de lei pe lunã. În schimb, doar in luna mai, vasluienii au reusit performanta sã ia de la bãnci nu mai putin de 13 milioane de lei. În schimb, pe segmentul creditelelor in valutã, sumele solicitate de la bãncile comerciale este in scãdere, situandu-se la 278,8 milioane de lei la finalul lunii mai 2018. Sunt in scãdere atat creditele alocate pentru consum, cat si cele dedicate achizitionãrii de locuinte.

Prima Casa tureaza creditarea

Prima Casã este principalul program care stimuleazã creditarea in randul populatiei. În cadrul sedintei de Guvern din data de 10 ianuarie, a fost aprobatã alocarea plafonului de garantii ce pot fi emise in cadrul Programului Prima Casã 2018, plafon ce insumeazã douã miliarde de lei. Programul Prima Casã 2018 beneficiazã de o serie de optimizãri cu impact pozitiv in distribuirea plafonului alocat, reflectate de criteriile ce urmeazã a fi aplicate in procesul de evaluare a activitãtii desfãsurate de finantatori pe parcursul anului 2017. Astfel a fost elaboratã o nouã procedurã de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de cãtre finantatorii participanti in cadrul programului ìPrima Casãî. Scopul actiunii este acela de a beneficia de acest program national categoriile sociale care au nevoie realã de sprijin in achizitionarea unui spatiu locativ. ìLumea apeleazã la credite pentru a- si satisface propriul consum. Suntem intro zonã a Romaniei mai slab dezvoltatã, iar oamenii au nevoie de imprumuturi. Eu nu cred cã se va mai ajunge la un trend de crestere a creditelor restante, pentru cã bãncile nu mai dau credite cu buletinul. Acum, institutiile financiare mãsoarã de douã, trei ori panã acordã un credit î, a spus Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui.

ROBOR nu sta pe loc

Potrivit datelor BNR publicate joi, 28 iunie 2018, indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,16%, cel mai mare nivel din mai 2014. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeazã dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a avansat la 3,15%. Joi, indicele a crescut la 3,16%, cel mai mare nivel din 7 mai 2014, cand a fost 3,16%. Indicele a crescut accelerat incepand din 13 aprilie, cand a atins nivelul de 2,07%. De asemenea, indicele Robor la sase luni a stagnat joi la 3,23%. Marti, acesta a crescut la 3,24%, cel mai mare nivel din 14 mai 2014, cand a fost 3,24%. BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politicã monetarã de la 2,25% la 2,50% pe an.