Loviturã de gratie datã hotilor de lemne

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Structurile silvice din judetul Vaslui au preluat în pazã 1.784 hectare de pãduri private, lãsate pânã de curând la mâna hotilor de lemne. Actiunea a fost posibilã dupã modificarea Codului Silvic, potrivit cãreia pãdurile retrocedate pot fi luate în pazã chiar dacã proprietarii se cunosc sau nu. În judetul Vaslui sunt circa 9.000 hectare de pãdure privatã fãrã pazã, iar structurile silvice, în frunte cu Directia Silvicã, si-au propus sã le preia integral în pazã pânã la sfârsitul acestui an.

Structurile silvice de la nivelul judetului Vaslui au demarat in fortã preluarea in pazã a pãdurilor private. Operatiunea are loc dupã ce Codul Silvic a fost modificat, astfel incat pãdurile private pot fi luate in pazã chiar dacã se cunosc sau nu proprietarii. Cum la Vaslui proprietãtile nu sunt strict delimitate si nu se cunosc proprietarii pentru fiecare lot de pãdure, actul normativ se dovedeste a fi salvator. Panã la aceastã datã, structurile specializate de pazã din cadrul Directiei Silvice Vaslui a preluat in pazã 1.784 de hectare din pãdurile particulare, pentru care nu se cunosc proprietarii. Este vorba despre situatii in care persoanele private nu au acte de proprietate, nu au fãcut dezbaterea mostenirii sau cazuri in care sunt mai multi mostenitori care nu au reusit sã dovedeascã succesiunea proprietãtii. Ulterior preluãrii pãdurilor in pazã, dupã ce respectivele persoane vor obtine conform legii actele de proprietate, vor putea beneficia de uzufructul aferent suprafetelor forestiere. La nivelul judetului Vaslui existã circa 9.000 hectare de pãdure detinute de privati pentru care nu se asigurã paza. ‘Noi vom continua si in acest an campania de preluarea a pãdurilor. Se asigurã paza la toate pãdurile retrocedate, fie cã se cunosc sau nu se cunosc proprietarii. Astfel, vor fi eliminate toate tãierile ilegale si se asigurã integritatea fondului forestier. Dorim ca panã la venirea iernii toatã suprafata de pãdure sã se preia in pazã si, astfel, sã se elimine riscul furturilor’, ne-a spus un specialist in domeniul silvic.

Ocoalele silvice dau tonul

Rapididatea desfãsurãrii actiunii tine de modul in care se implicã ocoalele silvice. Într-o primã etapã, ocoalele silvice fac controlul de fond pe teren, inventariazã eventualele pagube, arborii tãiati care nu sunt marcati etc. Ulterior, Inspectia Silvicã si de Vanãtoare face o a doua verificare in teren si emite un act de constatare, in baza cãruia pãdurile respective sunt preluate in pazã. Securizarea suprafetelor forestiere este realizatã de personalul calificat din cadrul Directiei Silvice. De altfel, pentru operativitate, au fost deja nominalizate ocoalele silvice care preiau pãdurile in pazã in anumite zone ale judetului. În judetul Vaslui, in ceea ce priveste pãdurile retrocedate, una dintre probleme este cã proprietãtile nu sunt strict delimitate si nu se cunosc proprietarii pentru fiecare lot de pãdure. În ultimii ani, din aceste pãduri sau furat ilegal cele mai mari cantitãti de material lemnos. În anul 2015, tãierile ilegale din pãdurile Vaslui au crescut cu 30-40% comparativ cu anul 2014. Mai exact, dacã in 2014 au fost defrisati circa 700 mc lemn, in 2015, furturile au depãsit 1.000 mc. O analizã Greenpeace Romania aratã cã, in perioada 2013 – 2014, in Vaslui au fost raportate 1.324 de cazuri de tãieri ilegale de vegetatie forestierã.

Saraci în paduri

La aceastã datã, suprafata judetului ocupatã cu vegetatie forestierã este de 80.148 hectare, ceea ce reprezintã 15,1% din suprafata totalã a judetului, care este de 531.840 hectare. Dacã ne raportãm la fondul forestier national al judetului Vaslui, care la sfarsitul anului trectut ocupa 72.484 hectare, pãdurea reprezintã 13,6% din teritoriul judetului. Spre comparatie, la nivel national, procentul acoperit de pãduri este de 26,7% din suprafata tãrii, in timp ce europenii se bucurã de suprafete forestiere de 32% din teritoriile nationale. Din totalul zonelor forestiere din judetul nostru, 47.917 hectare sunt in proprietatea publicã a statului, 24.46 hectare sunt in proprietate privatã, iar 321 hectare revin unitãtilor administrativ-teritoriale.