LMK, în topul celor mai bune licee din tarã!

miercuri, iunie 27, 2018, 3:00

Performantã deosebitã pentru învãtãmântul preuniversitar vasluian: Liceul „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui ocupã un meritoriu loc 26 în topul celor mai bune institutii liceale din punct de vedere al mediei de admitere de anul trecut. Totodatã, se aflã printre cele mai bune scoli din puncul de vedere al rezultatelor obtinute la editia din acest an a Evaluãrii Nationale, având si o elevã care a obtinut media 10!

Zilele viitoare, in perioada 29 iunie – 3 iulie, absolventii clasei a VIIIa si pãrintii acestora, asistati de fostii diriginti, urmeazã sã completeze optiunile in fisele de inscriere in vederea inscrierii la liceu, repartizarea computerizatã in invãtãmantul liceal de stat urmand sã aibã loc pe 9 iulie. Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui se numãrã printre cele mai bune institutii de invãtãmant preuniversitar de stat in ceea ce priveste ultima medie de admitere inregistratã anul trecut. Din aceastã perspectivã, cu media 8,82, unitatea se situeazã pe un mai mult decat onorant loc 26, inaintea altor licee de prestigiu, cum ar fi Colegiul National ‘Gh. Lazãr’, din Sibiu, sau Colegiul National ‘Mihai Eminescu’, din Iasi. Acest lucru este completat de faptul cã, dupã publicarea rezultatelor finale de la Evaluarea Nationalã de anul acesta, aceeasi institutie a avut rezultate foarte bune, una dintre elevele sale, Parascheva Rosu, obtinand media maximã, una dintre cele doar 7 astfel de medii din judetul Vaslui, si, la fel, una dintre cele 345 medii de zece inregistrate la nivel national. Mai mult, nu mai putin de opt dintre absolventii de gimnaziu ai Liceului ‘Mihail Kogãlniceanu’ se aflã intre primii 50 de vasluieni in ce priveste media reusitã, acestia obtinand in total sase note de 10! Mai punand la socotealã faptul cã, la examenul de Bacalaureat 2017, cinci dintre cele mai mari zece medii au fost obtinute de absolventi ai acestei unitãti scolare, Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’ va reprezenta, in mod obligatoriu, una din primele optiuni pentru elevii ce vor sã urmeze cursurile unui liceu de elitã.