Licitatia pentru viitoarea piscinã a Vasluiului, în septembrie

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Strandul din municipiul Vaslui nu se va deschide nici în aceastã varã. Cum municipalitatea nu a gãsit o firmã care sã asigure securitatea celor care aleg aceastã formã de relaxare, obiectivul rãmâne închis. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spune cã nimeni nu se poate juca cu astfel de probleme, iar singura solutie rãmâne contruirea unui nou bazin de înot si polo. Bazinul va fi amplasat pe locul actualului strand, iar dupã luna septembrie, se asteaptã semnarea contractului de finantare pentru investitie.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a explicat motivele pentru care nici in vara acestui an nu se va deschide strandul, o locatie extrem de popularã, nu numai necesarã. Cum municipalitatea nu a putut identifica o firmã cu personalul corespunzãtor pentru a asigura securitatea celor care merg sã inoate, obiectivul nu poate fi deschis. ‘Nu mã joc cu vorbele. Nu se poate deschide. Adancimea apei este mare, iar sub trei metri nu este vizibilitate; niciun om nu isi asumã aceastã rãspundere. Dacã micsorez volumul strandului, nu se mai indeplinesc parametrii de calitate ai obiectivului’, a spus Vasile Pavãl. În acest context, construirea unui bazin de inot si polo s-a transformat intr-o prioritate pentru municipalitate. ‘Ideea pentru un bazin de inot o avem de trei ani. Am luat legãtura cu cei de la Compania Nationalã de Investitii (CNI) si am solicitat construirea unui bazin pentru copii si adulti. Este tipul celui care s-a realizat la Focsani. Fiind un proiect tip, detaliile acestuia sunt actualizate cu actualele cerinte. Aceastã procedurã va dura panã cel tarziu in august sau septembrie, dupã care se va incepe licitatia. Noi promovãm investitia si tinem sãptãmanal legãtura cu cei de la CNI’, a explicat primarul.

Bazinul se va construi pe locul actualului strand

Investitia pentru viitorul bazin de inot se va realiza pe amplasamentul actualului strand. ‘Locatia noului bazin de inot va fi unde este actualul strand. Avem acolo terenul necesar, acces, parcare si alte facilitãti. Am transferat deja la CNI terenul pe care se va realiza bazinul si toate cele necesare pentru implementarea proiectului’, a precizat Vasile Pavãl. Strandul municipal Vaslui a fost inchis in august 2014, dupã ce un copil in varstã de 14 ani a murit inecat. ‘Potrivit celor trei minori care l-au insotit pe bãiatul decedat la strand, acesta nu stia sã inoate. Copiii au intrat impreunã in apã, iar trei dintre ei au iesit, au mai stat pe pãturã si s-au bãgat din nou in apã, fãrã ca nimeni sã sesizeze momentul in care bãiatul ar fi strigat dupã ajutorî, au precizat la vremea respectivã reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.