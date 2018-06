Liber la credite agricole!

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Începând cu data de 21 iunie, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a început eliberarea de adeverinte pentru fermierii care au depus în acest an cereri unice de platã în agriculturã în vederea accesãrii de credite agricole garantate prin subventiile de care vor beneficia în 2018. Deocamdatã, doar o singurã institutie bancarã a încheiat conventii în acest sens cu APIA, iar valoarea creditului acordat este de pânã la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA.

Date fiind recoltele slabe prognozate, seceta persistentã, dar si episodul de iarnã tarzie din acest an, care a fãcut ravagii, singura sperantã a fermierilor in a pregãti productia de anul viitor o constituie, pe langã subventiile pe care urmeazã sã le incaseze, creditele agricole. Pentru a contracta credite agricole garantate chiar prin subventiile ce le vor incasa si beneficiind de o dobandã RON-ROBOR 6M ž maxim 2%, fermierii pot solicita de la APIA adeverinte in acest sens. Este vorba de beneficiarii atat ai schemei de platã unice pe suprafatã ori de platã redistributivã, cat si ai schemei de mediu si mãsurile de mediu si climã, implementate in cadrul Campaniei 2018, care intentioneazã sã acceseze credite in vederea finantãrii activitãtilor curente, de la institutiile bancare si non-bancare care au incheiat conventii cu APIA. ‘Astfel, potrivit conventiilor, la solicitarea scrisã a fermierului, Agentia elibereazã o adeverintã prin care confirmã cã acesta a depus cererea unicã de platã pentru anul 2018, solicitand sprijin pentru schema de platã unicã pe suprafatã, plata redistributivã, si/sau pentru mãsurile de mediu si climã. De asemenea, prin adeverintã se confirmã, la data emiterii acesteia, suprafata determinatã pentru platã pentru schemele care fac obiectul conventiei, cã s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, dupã caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de platã care fac obiectul conventiei si cã beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la platã pentru aceste scheme, indeplinind conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, in conformitate cu legislatia in vigoare’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. Valoarea creditului ce poate fi acecsat de fermieri este de panã la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA. Aceste credite sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM). ‘În ceea ce priveste comisioanele practicate de institutiile finantatoare, APIA atrage atentia fermierilor care doresc sã acceseze credite pentru finantarea capitalului de lucru in vederea desfãsurãrii activitãtilor curente, sã analizeze cu atentie sporitã solutiile de finantare propuse de institutiile financiarbancare si nebancare in ceea ce priveste costul acestora, astfel incat sã aleagã modalitãtile de finantare care rãspund cel mai bine necesitãtilor proprii. Deocamdatã, APIA a semnat o conventie in acest sens doar cu o singurã institutie bancarã, Banca Transilvania, insã ne asteptãm ca, in curand, mai multe astfel de conventii sã fie semnate intre APIA, institutii bancare si Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA. Toate conventiile incheiate intre APIA, institutiile bancare si nebancare si FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul institutiei, la adresa: www.apia.org.ro, in sectiunea Conventii, Acorduri, Protocoale’, a explicat Rãzvan Arteni. Anul trecut, nu mai putin de 19 institutii bancare au semnat astfel de protocoale, in vederea acordãrii de credite agricole garantate prin subventiile ce sunt de incasat de potentialii clienti.