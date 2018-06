La muncã, nu la întins mâna!

marți, iunie 26, 2018, 3:00

Camera Deputatilor a adoptat, sãptãmâna trecutã, în calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit cãruia persoanele care vor refuza un loc de muncã oferit prin AJOFM îsi vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social.

În prezent, la nivelul judetului Vaslui, sunt in platã circa 9.500 de persoane care beneficiazã de ajutor social, in baza Legii nr. 416/2001. O bunã parte dintre ei sunt persoane apte de muncã, care se complac in a sta acasã si a primi ajutoare sociale, refuzand cu obstinatie orice ofertã din partea Agentiei Judetene de Ocupare a Locurilor de Muncã. Dealtfel, la ultimele douã burse ale locurilor de muncã organizate in judetul Vaslui, beneficiarii de venit minim garantat buni de treabã au participat doar manati de la spate de primari si avand un singur scop, cel de a- si viza adeverintele necesare pentru a primi in continuare bani nemunciti. Acest lucru s-ar putea schimba in curand, dupã ce Camera Deputatilor a adoptat, zilele trecute, un proiect de lege potrivit cãruia persoanele care vor refuza un loc de muncã oferit prin AJOFM isi vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social. ‘Refuzul unui loc de muncã oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã si de formare profesionalã oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã atrage incetarea dreptului la ajutorul social’, au decis deputatii. Noua lege mai prevede cã familia sau persoana singurã poate solicita un nou drept dupã o perioadã de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului la ajutorul social. ‘Refuzul repetat de douã ori al persoanelor apte de muncã din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitãtile sezoniere conduce la incetarea dreptului’, se mai mentioneazã in initiativa legislativã. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, initat de 5 deputati ALDE, a fost adoptat aproape in unanimitate, cu 274 de voturi ‘pentru’, 2 abtineri si doar 4 voturi ‘impotrivã’. Camera Deputatilor fiind for decizional, Legea va fi trimisã presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare si isi va face efectele dupã publicarea ei in Monitorul Oficial. De ajutor social pot beneficia familiile si persoanele singure ale cãror venituri se situeazã sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin Ordonantã de Urgentã. Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferentã intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure si este stabilit prin raportare la indicatorul social de referintã ISR a cãrui valoare este stabilitã la 500 lei. Nivelurile pentru venitul minim garantat sunt de 142 lei, pentru persoanele singure, 255 lei, pentru familia formatã din 2 persoane, 357 lei pentru familia formatã din 3 persoane, 442 lei pentru familia formatã din 4 persoane, si 527 lei/ lunar, pentru familia formatã din 5 persoane. Pentru fiecare altã persoanã peste numãrul de 5 persoane, ajutorul social se mãreste cu 0.073 x ISR, respectiv 37 lei.