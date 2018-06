Judetul Vaslui are peste 14.000 de profesionisti activi

luni, iunie 11, 2018, 3:00

La 30 aprilie 2018, in judetul Vaslui erau activi 14.158 de profesionisti. Este vorba despre 6.833 Persoane Fizice Autorizate si 7.325 Persoane Juridice. De mentionat cã sunt declarati activi din punct de vedere juridic profesionistii inregistrati la Registrul Comertului care nu si-au declarat suspendarea activitãtii si nu se aflã in nici una din situatiile ce pot duce la pierderea personalitãtii juridice. Întreprinzãtorii vasluieni au inregistrat in primul trimestru din anul 2018 un numãr total de 404 firme. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, au fost inmatriculate 245 de SRL-uri, 105 Întreprinderi Individuale, 40 Persoane Fizice Autorizate etc. Numai in luna martie au fost inmatriculate 156 de firme. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, cand au fost inmatriculate 343 de societãti, se inregistreazã o dinamicã pozitivã de 17,78%. Tot in luna martie a acestui an, in judetul Vaslui au fost inregistrate si 4 SRL-D. Tinerii debutanti care infiinteazã firme pot obtine panã la 10.000 de euro de la stat pentru a deschide o afacere. Pentru o finantare de 10.000 de euro, firma beneficiarã va trebui sã aibã disponibili de la bun inceput 20.000 de euro: 10.000 de euro pentru a acoperi partea de 50% din cheltuielile cu investitia si 10.000 de euro pentru a face restul cheltuielilor (50%) care ulterior ii vor fi decontate de stat prin acest ajutor de minimis de panã la 10.000 de euro.