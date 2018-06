Judetul Vaslui are 12.073 de someri

luni, iunie 25, 2018, 3:00

La sfarsitul lunii mai 2018, rata somajului inregistratã in judetul Vaslui a fost de 8,64%. În randul femeilor, rata somajului a fost de 6,92%. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, numãrul total de someri inregistrati a fost de 12.073 persoane, din care femei – 4.620, someri indemnizati – 867 si someri neindemnizati – 11.206. ìRaportat la total judetului Vaslui, numãrul somerilor este de 12.073 persoane, ceea ce inseamnã o pondere de 3,95% din populatia activã. Avem in evidentele noastre 4.620 femei care au statutul de someri, reprezentand 3,19%î, a spus Laura Toporãscu, purtãtorul de cuvant al AJOFM Vaslui. În ceea ce priveste mediul urban, numãrul somerilor este de 1.299, ceea ce reprezintã o pondere de 0,83% din populatia activã. Din totalul somerilor de la orase, 595 sunt femei. De asemenea, raportat la mediul rural, numãrul somerilor, care se ridicã la 10.774 persoane reprezintã o pondere de 7,18% din populatia activã. Conform datelor statistice, in mediul rural se inregistreazã 4.025 de someri femei.