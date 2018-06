Judecãtorii ieseni le-au dat dreptate «smecherilor» de Bucuresti: Aquavas SA Vaslui, bun de platã!

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Pentru cã documentatia privind proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerãrile Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, cu finantare europeanã, nu întrunea conditiile de avizare ISU, conform legii, Aquavas SA a sistat plãtile. Firma care a întocmit documentatia a dat în judecatã societatea vasluianã. În primã fazã, Tribunalul Vaslui a dat în totalitate dreptate Aquavas, însã contestatia formulatã de SC Compania de Consultantã si Asistentã Tehnicã SRL a fost admisã în parte de Curtea de Apel Iasi, obligând societatea vasluianã la plata a aproape 4,5 milioane lei. „Circa douã treimi din aceastã sumã, reprezentând asistentã tehnicã si echipamente, oricum urma sã le plãtim, fiind activitãti efectuate. Problema o reprezintã documentatia care nu avea nici o sansã sã fie avizatã ISU, blocând astfel întregul proiect, lucru care a condus la suspendarea plãtilor, conform unor clauze din contract si a indicatiilor POS Mediu. Asteptãm motivarea deciziei Curtiii de Apel Iasi, pentru a vedea ce cale de atac mai putem adopta, însã proiectul va merge mai departe!”, au anuntat reprezentantii Aquavas.

În octombrie 2013, Aquavas SA Vaslui semna, in sfarsit, dupã mai multe licitatii anulate si reluate de la zero, contractul de proiectare si executie a proiectului ‘Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerãrile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui’, proiect in valoare de peste 91 milioane de euro, cu finantare europeanã prin POS Mediu si avand ca termen de finalizare iulie 2016. Firma castigãtoare, SC Compania de Consultantã si Asistentã Tehnicã SRL cu sediul in Bucuresti, urma sã asigure asistenta tehnicã, managementul si supervizarea lucrãrilor, fiind responsabilã si de obtinerea tuturor autorizatiilor necesar. Activitãtile au fost derulate corespunzãtor, cu exceptia documentelor necesare obtinerii avizelor ISU, care nu au fost conforme cerintelor legale, ISU Vaslui prezentand peste 25 de motive la nivelul fiecãrei localitãti in care urma sã se implementeze proiectul. În aceste conditii, dupã consultarea finantatorului, Agentia de Mediu, Aquavas a luat decizia sistãrii plãtilor aferente intocmirii documentatiei in cauzã, dar si a activitãtilor ulterioare. ‘Contractul incheiat cu SC CCAT SRL prevedea o multitudine de sarcini, ce urmau a fi implementate intr-o anumitã ordine. Datã fiind sincopa apãrutã, normal cã nu se putea continua implementarea proiectului panã la remedierea situatiei, respectiv obtinerea avizului ISU pentru intregul proiect, astfel cã, in 2014, s-a luat decizia sistãrii plãtilor’, a explicat Daniela Grigoras, purtãtorul de cuvant al Aquavas SA Vaslui. În aceste conditii, in vara lui 2015, reprezentantii SC CCAT SRL au venit la Vaslui incercand sã punã presiune pe conducerea societãtii, dar si a judetului, fie pentru a obtine avizele ISU, fie pentru a li se deconta serviciile efectuate. Mai mult, expertul Adrian Simion nu s-a jenat in a face acuze, declarand cã totul se datoreazã reelei vointe a celor de la Aquavas ori de la ISU: ‘De aia sunteti sãraci si nu se face nimic, nenicã!’, explica expertul SC CCAT SRL, care se lãuda cã dusese la bun sfarsit proiecte asemãnãtoare in Dambovita, fãrã a intampina ‘piedicile’ de la Vaslui. În octombrie 2015, SC CCAT SRL dã in judecatã Aquavas SA Vaslui, solicitand atat plata serviciilor efectuate, inclusiv a proiectului neconform, dar si suspendarea contractului de prestãri servicii incheiat cu SC Aquavas SA panã la finalizarea procesului. Aceastã ultimã cerere era tot o formã de presiune, suspendarea contractului insemnand practic intarzieri care ar fi dus nu doar la pierderea finantãrii, cat si a plãtii, din bugetul judetului, a sumelor cheltuite deja. Din fericire, aceastã cerere a fost judecatã cu celeritate si respinsã definitiv de instantele din Vaslui si Iasi, astfel cã, ulterior, s-a reusit fazarea proiectului pe Axa 2 POS Mediu. Astfel, acum proiectul este intr-o fazã avansatã de implementare, cu atat mai mult cu cat documentatia fãcutã de noul proiectant este conformã cu cerintele ISU. În martie 2016, Tribunalul Vaslui solutiona favorabil pentru Aquavas SA Vaslui acest dosar, respingand toate cererile SC CCAT SRL. Dealfel, in acelasi an, s-a procedat si la rezilierea contractului cu firma respectivã, incepandu-se procedura pentru desemnarea noului proiectant/executant. SC CCAT SRL a contestat decizia judecãtorilor vasluieni, iar procesul a mai durat incã doi ani, datoritã intarzierii cu care s-a reusit efectuarea unei expertize avand ca obiect ingineria sanitarã si protectia mediului si instalatii pentru constructii. În acest timp, instanta a dispus inlocuirea unor experti si amendarea altora, care nu si-au fãcut la timp treaba. În sfarsit, zilele trecute, Curtea de Apel Iasi a dat verdictul, admitand in parte actiunea formulatã de SC CCAT SRL, firmã ajunsã intre timp in insolventã, si obligand SC Aquavas SA la plata a aproape 4,5 milioane lei, din care doar cheltuielile de judecatã sunt in sumã de 116.243 lei! ‘Nu se poate spune cã am pierdut acest proces! Este vorba de circa 2,1 milioane lei pentru echipamentele furnizate, si de alti 740 mii lei, contravaloarea asistentei tehnice, servicii efectiv prestate de furnizor, bani pe care, nu contestãm, oricum trebuiau plãtiti, insã nu s-a putut acest lucru, datoritã clauzelor atat din contractul de finantare, cat si a celor din contractul de prestãri servicii incheiat cu societatea in cauzã. În schimb, SC CCAT SRL solicitase o sumã dublã, aproape 3 milioane de lei, pentru documentatia care nu ar fi avut nici o sansã sã primeascã avizele necesare si care, in concluzie, era inutilizabilã… Instanta a decis culpã comunã in aceastã spetã, si, in consecintã, ar trebui sã achitãm circa 1,481 milioane lei. Asteptãm insã motivarea sentintei, iar apoi vom decide care este calea de atac ce trebuie urmatã, pentru cã noi considerãm cã am urmat intocmai dispozitiile legale’, au declarat reprezentantii Aquavas SA Vaslui. Cat priveste cuantumul imens al cheltuielilor de judecatã, mai bine de jumãtate il reprezintã costul expertizei tehnice, pe care reprezentantii Aquavas SA Vaslui considerã cã ar trebui sã fie suportat in mod egal de cele douã pãrti. ‘Indiferent cum se va finaliza in justitie acest dosar, puteti fi siguri cã proiectul in cauzã, de mare importantã pentru judetul Vaslui, ori alte proiecte implementate de societatea noastrã nu vor avea de suferit, avand resursele financiare necesare ducerii lor la bun sfarsit. Este pãcat insã cã, pentru cã unii nu si-au fãcut bine treaba, implementarea proiectului ‘Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerãrile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui’ a fost atat de mult intarziatã si a solicitat resurse suplimentare pentru obtinerea fazãrii lui pe noul Program POS Mediu, dar si pierderea unor bani ce ar fi putut fi atrasi din fonduri europene’, au mai precizat reprezentantii Aquavas SA Vaslui.