Jonglerii cu pretul rosiilor

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Legumicultorii vasluieni au scos pe piatã peste 25 de tone de rosii. Cei 12 producãtori locali au predat documentele justificative privind comercializarea tomatelor si urmeazã sã primescã în conturi ajutorul de minimis de 3.000 de euro. Dacã legumicultorii sunt multumiti cu banii pe care îi primesc, la fel de satisfãcuti sunt si comerciantii. Acestia achizitioneazã en-gros de la producãtori rosiile, cu 2 – 3 lei kilogramul, si le vând cu preturi între 5 si 6 lei kilogramul.

Legumicultorii din judetul Vaslui au scos la vanzare in piete, panã la sfarsitul lunii mai, peste 25 tone de rosii. Rosiile au fost comercializate de 12 legumicultori (8 persoane fizice cu atestat de producãtor, douã intreprinderi individuale si douã intreprinderi familiale). Tomatele au fost comercializate in cadrul programului guvernamental si provin de pe o suprafatã de 13.915,63 metri pãtrati de culturã in solarii. În tip ce fermierii asteaptã sã le intre banii in conturi, comerciantii din piete continuã pe ‘reteta’ brevetatã anul trecut si scot banii frumosi de pe munca fermierilor. Multi legumicultori isi vand marfa en-gros, direct comerciantilor, cu un pret de 23 lei kilogramul, in timp ce, in piete, consumatorii cumpãrã rosiile la un pret de 56 lei kilogramul. ‘Sunt legumicultori care vand direct la comercianti, pentru cã nu au timp sã mai stea in piatã la tarabe. La achizitionarea rosiilor, comerciantii negociazã cu producãtorii, pentru a obtine un pret cat mai bun, iar pe piatã, la vanzare, avem aceste preturi’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui.

84 de fermieri, înscrisi în program

Panã la data de 31 mai 2018, la DAJ Vaslui au fost primite si inregistrate un numãr total de 84 de cereri de inscriere in programul guvernamental pentru tomate. Cererile sunt aferente pentru o suprafat? totalã de 104.252 metri pãtrati de solarii ce apartin localitãtilor Ivesti, Pogonesti, Poienesti, Stefan cel Mare, Banca, Codãesti, Munteni de Jos, Harsoveni, Puscasi, Gãgesti, Dragomiresti, Zorleni, Lipovãt, Rosiesti, Vaslui, Solesti, Schinetea-Dumesti, Lunca Banului, Bãcani, Dodesti, Broscosesti, Duda Epureni, Pribesti, Puiesti, Pãdureni, Dragomiresti, Stefan cel Mare si Bogdãnita. Valoarea sprijinului financiar acordat unui producãtor agricol este de 13.797,90 lei, echivalentul a 3.000 euro la cursul de 4,5993 lei stabilit de cãtre Banca Centralã Europeanã, in data de 29 septembrie 2017. Fermierul este eligibil dacã depune documente jusificative bonul fiscal/ facturã/ filã/ filele din carnetul de comercializare, ce atestã valorificarea productiei de tomate de minimum 2.000 kilograme obtinut? de pe suprafata de 1.000 metri pãtrati spatiu protejat, pan? la data de 27 decembrie 2018. Pentru anul 2018, s-a aprobat prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate in spa?ii protejate panã la data de 15 iunie 2018, din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile, din perioada februarie-martie 2018, care au afectat cresterea si dezvoltarea rãsadurilor precum si replantarea acestora. ‘Sumele reprezentand ajutoare de minimis se plãtesc beneficiarilor intr-o singurã transã anualã aferentã anului de cerere respectiv anul 2018. În urma notific?rilor depuse de c?tre producãtorii de legume, specialistii nostri s-au deplasat in comunele judetului Vaslui pentru a verifica atat stadiul infiintãrii culturilor de tomate, dar si rodirea acestora pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate cuprinse in acest program’, a mai spus Gigel Crudu.