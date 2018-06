Jandarmii au donat sânge

miercuri, iunie 13, 2018, 3:00

Ieri, lucrãtori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui au donat sânge Centrului Mobil de Transfuzii Iasi.

Ca urmare a solicitãrii Centrului Judetean de Transfuzie Sanguinã Barlad, precum si a altor autoritãti publice, pentru reducerea deficitului de sange, jandarmii vasluieni au rãspuns ‘prezent’. Astfel, jandarmii vasluieni, constienti de nevoile semenilor, sunt alãturi de acestia si prin sprijinul lor voluntar, nu numai prin misiunile ce le executã. Activitatea s-a desfãsurat in municipiul Husi, si a fost posibilã prin implicarea directã a Episcopiei Husilor. Jandarmii ii indeamnã pe cetãteni sã li se alãture in numãr cat mai mare, ca voluntari, in aceastã campanie umanitarã cu scop de acordare a unui ajutor palpabil persoanelor aflate in dificultate.