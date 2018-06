IUNIE ÎN PASI DE DANS

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Fiecare duminicã din perioada mai-septembrie aduce publicului vasluian o nouã surprizã scenicã, Parcul Copou gãzduind sãptãmanal spectacole pe care Primãria municipiului Vaslui le organizeazã cu scopul diversificãrii ofertei culturale, ca rãspuns la cererea vasluienilor. Data de 10 iunie 2018 va aduce la Vaslui un eveniment cultural inedit: un spectacol de dans sustinut de o echipã de profesionisti ale cãrei performante au depãsit de mult granitele tãrii noastre. Inaugurat in anul 2008, Clubul de dans sportiv Dance Studio Iasi – afiliat la Federatia Romanã de Dans Sportiv – cu antrenori specializati si acredidati de cãtre FRDS, isi propune, prin activitatea sa, sã transmitã pasiunea pentru dans cat mai multor tineri. Din anul 2013, Clubul Sportiv a atras si la Vaslui iubitori ai lumii dansului, sãptãmanal echipa de antrenori ieseni instruind tinere talente de la noi din oras. Pasiunea pentru magia dansului este impãrtitã intre antrenorii de grad 3 Silviu Cojocariu, Lutic Alexandra, instructorii in devenire grad 3 Emilian Diac si Alexandra Iov, precum si instructorul coregraf Simona Petrilã. Multumitã lor, vasluienii instruiti in cadrul acestui club de dans sportiv au urcat, incepand cu anul 2013, pe cele mai inalte podiumuri din Romania, intorcandu-se acasã cu titluri de Campioni Nationali. Ultimul an a adus clubului recunoastere la nivel international prin adjudecarea locului I in Germania, clasand aceastã scoalã de dans printre cele mai puternice din tarã. Duminicã, 10 iunie 2018, incepand cu ora 18.00, acesti minunati dansatori vor urca pe scena Parcului Copou, programul artistic oferit publicului vasluian incluzand, pe langã demonstratii de dans, si momente muzicale ale membrilor Cercului de Muzicã Usoarã din cadrul Palatului Copiilor Vaslui.