Investitii locale aproape de finalizare

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Zilele trecute, Dumitru Boros, primarul municipiului Bârlad, a verificat stadiul lucrãrilor de constructie a Sãlii de sport de la Scoala Gimnazialã „Iacov Antonovici”, precum si pe cel al lucrãrilor de montaj a unor balustrade metalice pe unele strãzi din Cartierul Tuguiata II.

Astfel, la sala de sport a institutiei de invãtãmant mentionate s-a constatat cã obiectivul este finalizat in proportie de peste 80%, majoritatea lucrãrilor care mai sunt de realizat fiind in desfãsurare la acest moment. Cu toate acestea, au fost constatate intarzieri la termenul final de executie, motivele invocate de constructor fiind de ordin tehnic. ßChiar dacã mai multe operatiuni sunt deja finalizate, mai sunt suficiente lucruri de fãcut, motiv pentru care investitorul, respectiv Compania Nationalã de Investitii, a ajuns la concluzia cã termenul de finalizare a investitiei va fi depãsit. Acum, lucrãrile s-ar putea finaliza, in baza autorizatiei emise de investitor, panã cel tarziu in luna septembrie a acestui an. Am discutat atat cu cei care realizeazã constructia, cat si cu proiectantul si am primit asigurãri cã decalajele inregistrate vor fi reduse in perioada urmãtoare. Eu sper totusi sã ne incadrãm in acest nou termen si sã nu mai aparã alte probleme’, a spus primarul Dumitru Boros. Reamintim cã proiectul sãlii de sport, care va avea o capacitate de 180 de locuri si va fi prevãzutã si cu o tribunã, a demarat in luna septembrie a anului 2016, are o valoare de peste 3,7 milioane lei, fãrã TVA, si un termen de executie de doi ani. Totodatã, primarul Boros a verificat si stadiul in care se aflã lucrãrile de montaj a unor balustrade metalice pe strazile Gladiolelor, Garofitei, si Castanilor. Cele trei artere fac parte dintr-un proiect amplu de montaj balustrade, care va fi implementat pe toate strãzile din oras care au o declivitate mai mare de 8%. În total, astfel de balustrade metalice vor fi montate pe o lungime de circa 2,3 kilometri, pe unul sau douã trotuare de pe 23 segmente de strãzi, atat din Cartierul Tuguiata II, cat si din cartierele Bariera Puiesti, Complex, Extindere Complex si Deal II.