Inspectia Muncii, verificãri în rândul zilierilor

Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui va declansa, in perioada urmãtoare, actiuni de control la beneficiarii care presteazã muncã necalificatã cu caracter ocazional. Inspectorii de muncã vor identifica beneficiarii de lucrãri care utilizeazã zilieri, precum si modul in care sunt luate mãsurile in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Anual, in judetul Vaslui, sunt inregistrate ca zilieri circa 100.000 de persoane. Pentru a usura activitatea angajatorilor, Inspectia Muncii a realizat o aplicatie electronicã prin care registrul de evidentã al zilierilor poate fi transmis in format electronic cãtre inspectoratele teritoriale de muncã. Mãsurã face parte din cadrul unei campanii desfãsurate la nivel national privind respectarea legislatiei in domeniu. Domeniile in care se pot presta activitãti care au caracter ocazional sunt agriculturã, silviculturã, exploatãri forestiere, pomiculturã si viticulturã, apiculturã, zootehnie etc. Persoanele care lucreazã cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16%, calculat la remuneratia brutã acordatã acestora, in caz contrar, riscand amenzi de panã la 20.000 lei. De asemenea, existã obligatia intocmirii unui registru de evidentã a zilierilor pentru toate persoanele care desfãsoarã activitãti cu caracter ocazional. Agentii economici care au achizitionat/achizitioneazã registre de evidentã a zilierilor, conform Legii 52/2011, au obligatia sã le completeze cu toti zilierii cu care au avut/au raporturi de muncã, in ordine cronologicã. Beneficiarul de lucrãri va transmite cãtre Inspectia Muncii o copie a registrului, panã in data de cinci a lunii urmãtoare pentru luna anterioarã.