Infrastructura Vãmii Albita, la standarde europene

marți, iunie 12, 2018, 3:00

Prefectul Eduard-Andrei Popica a anuntat cã au fost finalizate lucrãrile de reparatii a drumului din Vama Albita, dupã ce lucrãtorii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi au finalizat lucrãrile de esteticã, vopsitul bordurilor si trasarea marcajelor. ‘La o lunã de la preluarea drumului, echipele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi au finalizat lucrãrile de reparatii, in vederea desfãsurãrii circulatiei in conditii de sigurantã la Vama Albita. Lucrãrile au vizat frezãri, plombãri, reprofilãri, aduceri la cotã, reparatii cu mixturã asfalticã si corectii de pantã. Astãzi, cei care tranziteazã punctul vamal pot spune despre Albita cã reprezintã cu adevãrat o poartã de intrare in Uniunea Europeanã’, a spus prefectul Eduard-Andrei Popica. Drumul din Albita s-a aflat intr-o stare deplorabilã, iar reprezentantul Guvernului in teritoriu a fãcut mai multe memorii, astfel incat intrarea dinspre est, in Uniunea Europeanã, sã fie modernizatã.