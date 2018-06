Informare acasã! Sigurantã în lume!

vineri, iunie 15, 2018, 3:00

Campania Nationalã ‘Informare acasã! Sigurantã in lume!’ va fi lansatã si la Vaslui, in data de 23 iunie, la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationalã CJRAE Vaslui, incepand cu ora 10.00. La eveniment va participa si Veaceslav Saramet, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Campania isi propune informarea cetãtenilor romani asupra riscurilor la care se pot expune odatã cu decizia de a cãuta un loc de muncã, un program de studii sau de a se stabili in afara granitelor Romaniei si urmãreste mai multe obiective, printre care informarea eficientã a cetãtenilor romani cu privire la drepturile si responsabilitãtile pe care le au in tãrile in care intentioneazã sã munceascã, sã studieze si/sau sã locuiascã, inclusiv la drepturile sociale (beneficii sociale si servicii sociale) specifice fiecãrui stat in parte, informare cu privire la accesul romanilor din strãinãtate pe piata muncii, o mai bunã cunoastere a cadrului legislativ specific din statul-gazdã, a conditiilor de sigurantã la locul de muncã, a garantiilor, conditiilor contractuale, precum si a drepturilor si obligatiilor care decurg din acestea cu privire la locul de muncã. De asemenea, campania urmãreste informarea cetãtenilor romani cu privire la serviciile de asistentã consularã si la canalele de informare, constientizarea pericolului la care se expun persoanele singure, femeile si copiii, si a pericolului de a deveni victime ale retelelor transnationale de trafic de persoane, modul corect de accesare a locurilor de muncã si, nu in ultimul rand, cresterea gradului de constientizare a cetãtenilor romani care doresc sã plece in strãinãtate cu privire la importanta mentinerii comunicãrii constante si frecvente cu membrii familiei rãmasi in tarã.