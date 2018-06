Încã un criminal vrea în libertate!

joi, iunie 21, 2018, 3:00

Dupã ce, din cauza geloziei, si-a înjunghiat fosta concubinã chiar în fata unuia dintre cei patru copii pe care îi avea cu femeia, Andrei Ilie Negrut le-a cerut judecãtorilor sã fie eliberat din arestul preventiv în care a fost plasat în urma crimei sãvârsite la sfârsitul lunii martie. Cererea sa a fost respinsã de Tribunalul Vaslui, instantã pe rolul cãreia a si ajuns dosarul în care amorezul gelos va fi judecat de omor calificat si violare de domiciliu.

Simona Ionela Budãu, o tanãrã de 21 de ani, din satul Uncesti, comuna Bogdãnesti, a avut o copilãrie nefericitã si un sfarsit la fel de tragic. Dupã ce, alãturi de sora sa, a fost victima abuzurilor propriului tatã, condamnat ulterior la 16 ani si 8 luni de inchisoare pentru incest, tanãra s-a refugiat in bratele unui tanãr cu sapte ani mai mare, Andrei Ilie Negrut, care i-a promis cã va avea grijã de ea. Au avut impreunã patru copii, insã acest lucru nu a slãbit gelozia bãrbatului, care o bãnuia cã ar fi avand relatii cu alti bãrbati. Sãtulã de bãtãile si amenintãrile concubinului, care mai prinsese si patima betiei, tanãra si-a luat copiii si s-a refugiat acasã la mama sa. Negrut a continuat sã o hãituiascã, proferand, fie direct, fie prin interpusi, amenintãri cã o va omori dacã femeia nu se va reintoarce la domiciliul conjugal si va incerca sã-si refacã viata. La sfarsitul lunii martie, individul si-a pus in practicã amenintãrile si, inarmat cu un cutit, a pãtruns in curtea femeii si a injunghiat-o de mai multe ori, chiar in fata unuia dintre copii, in varstã de un an si patru luni. Paramedicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeie, declarand decesul. Agresorul a fost arestat sub acuzatiile de omor calificat si violare de domiciliu, iar cei patru copii au fost plasati in grija unei asistente maternale, la cererea aprobatã de judecãtori a reprezentantilor DGASPC Vaslui. Individul si-a recunoscut vina si a fost trimis in judecatã, insã, zilele trecute, cu ocazia verificãrii de cãtre Tribunalul Vaslui a legalitãtii mãsurii preventive luate asupra sa, a venit cu o cerere care, prin prisma gravelor acuzatii ce planau asupra sa, ia socat chiar si pe judecãtori. Desi riscã o pedeapsã de cel putin zece ani de inchisoare, Andrei Ilie Negrut a cerut, nici mai mult nici mai putin, decat eliberarea sa din arest si plasarea sa in arest la domiciliu pe motiv cã… trebuie sã aibã grijã de familia sa! Cererea sa a fost respinsã de judecãtori, care i-au prelungit mandatul de arestare cu incã 30 de zile, perioadã in care este de asteptat sã inceapã si procesul criminalului gelos din Uncesti.