Important pentru absolventiii promotiei 2018!

luni, iunie 4, 2018, 3:00

Absolventii pot obtine indemnizatie de somaj numai dacã in termen de 60 de zile de la absolvire s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de muncã in a cãrei razã teritorialã isi au domiciliul. Data absolvirii este data de intai a lunii urmãtoare celei inscrise in diplomã sau, dupã caz, in certificatul de studii eliberat de cãtre institutia de invãtãmant, dacã in cuprinsul acestora nu se specificã in mod expres o anumitã datã de absolvire. Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acordã la cerere, pe o perioadã de 6 luni, fiind o sumã fixã, in cuantum de 250 de lei/lunã, si se acordã de la data expirãrii perioadei de 60 de zile de la absolvire, respectiv de la data absolvirii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, doar dacã solicitarea este inregistratã in termen de 10 zile calendaristice de la aceastã datã. Dacã solicitarea este inregistratã dupã expirarea termenului de 10 zile, indemnizatia de somaj se acordã de la data inregistrãrii cererii. Indemnizatia poate fi solicitatã in cel mult 12 luni de la data expirãrii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, si se acordã o singurã datã, pentru fiecare formã de invãtãmant absolvitã. Absolventii inregistrati in evidenta agentiei pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionalã, prime de incadrare/instalare/insertie, in cazul in care se incadreazã in muncã potrivit prevederilor legal in vigoare. De asemenea, tinerii pot fi cuprinsi in programe de formare profesionalã prin ucenicie la locul de muncã si alte mãsuri active finantate atat din bugetul asigurãrilor pentru somaj, cat si din alte surse de finantare. Important de subliniat: nu beneficiazã de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitãrii dreptului, au fost admisi sau urmeazã cursurile unei forme de invãtãmant, organizate si/sau acreditate, dupã caz, in conditiile legii. De asemenea, nu beneficiazã de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultãtilor de medicinã, medicinã dentarã si farmacie care, la data solicitãrii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.