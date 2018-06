Ierarhia judeteanã în vederea admiterii la liceu, pe alocuri surprinzãtoare!

joi, iunie 28, 2018, 3:00

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat pe site-ul institutiei, www.isj.vs.edu.ro, ierarhia absolventilor de gimnaziu, conform mediei de la Evaluarea Nationalã si cea la finalul claselor V-VIII în vederea admiterii la licee si scoli profesionale în anul scolar 2018 – 2019. Asa cum era de asteptat, dat fiind cã media de la evaluare reprezintã 80% din media de admitere, primele pozitii sunt ocupate de elevii care au obtinut media maximã la examen, cele mai bune, la nivelul judetului, fiind douã eleve, din Vaslui si Husi, cu 10 pe linie! Frapeazã si faptul cã multi dintre elevi din mediul rural au absolvit cu o medie generalã peste 9.00, în schimb au capotat la Evaluare, unde au obtinut chiar si note de 4!

Se apropie admiterea in licee si scoli profesionale a absolventilor claselor a VIIIa, in perioada 29 iunie – 3 iulie, absolventii clasei a VIII-a si pãrintii acestora, asistati de fostii diriginti, urmeazã sã completeze optiunile in fisele de inscriere in vederea inscrierii la liceu. Panã atunci, ISJ Vaslui a publicat ierarhia absolventilor de gimnaziu, conform calculatã conform mediei obtinute la Evaluarea Nationalã, in proprotie de 80%, si cea la finalul claselor VVIII, care conteazã in proportie de 20%. Conform acestor date, din totalul de 3.241 elevi care au participat la examenul de Evaluare Nationalã, 740 dintre ei au medii de admitere mai mici de 5, acestia fiind insã doar ceva mai multi decat cei care au medii mari de admitere, de peste 8,00! Alti 282 de viitori liceeni au medii de admitere intre 5,00 si 5,99, 639 de candidati au medii intre 6,00 si 6,99, iar 575 de elevi, medii intre 7,00 si 7,99. Varful generatiei 2018 de absolventi de gimnaziu este reprezentat de 259 de elevi cu medii de admitere de peste 9,00, dintre care 96 de elevi au reusit performanta ca, atat in clasele V-VIII, cat si la Evaluare, sã aibã rezultate foarte bune, cu medie generalã peste 9,50. Nici nu este de mirare acest lucru, dat fiind cã in acest an, 13 sefi de promotie din scoli vasluiene au incheiat gimnaziul cu media generalã 10! Doi dintre acestia, Iasmina Andreea Anghelutã, de la Scoala Gimnazialã ßMihai Eminescu’ din Vaslui, si Adelina Paula Petrea, de la Scoala Gimnazialã ßAnastasie Panu’ din Husi, au reusit performanta cu adevãrat impresionantã ca, atat in timpul gimnaziului, cat si la Evaluare, sã aibã doar 10 pe linie. Deatfel, toti cei sapte vasluieni care au reusit sã obtinã media maximã la evaluare se regãsesc si pe primele sapte pozitii ale ierarhiei din acest an in vederea admiterii, cea mai micã medie cu care au absolvit gimnaziul fiind 9,93! În ceea ce priveste scolile de la care provin cei mai buni 50 de viitori liceeni, mai bine de jumãtate, respectiv 28 de elevi, au absolvit scoli din municipiul Vaslui. Alti 14 elevi sunt barlãdeni, sapte sunt huseni, iar din top 50 fac parte si douã absolvente ale unor scoli din mediul rural: Denisa Valentina Aeloaiei, din Stãnilesti, cu media generalã de admitere 9,93 (media 10 la evaluare) si Elena Diaconu, din Osesti, cu media de admitere 9,76 (10 – media generalã de absolvire a gimnaziului)! La polul opus se aflã multi absolventi ai unor scoli din mediul rural, care, in ciuda unor medii de absolvire foarte mari, peste 9,00, au obtinut rezultate dezamãgitoare la Evaluare si, in consecintã, sunt clasati sub elevi ai unor scoli ßde la orasß, cu profesori mai exigenti, elevi care au avut rezultate mult mai bune la Evaluare. Este cazul de exemplu, a unui elev din Untesti, care, in ciuda mediei de absolvire de 9,68, este clasat doar pe locul 1.600, pentru cã la Evaluare a obtinut doar 5,75, iar un alt elev din Epureni, cu 9,01 medie generalã in gimnaziu, a obtinut la examen note de 7 la romanã si 4,80 la matematicã. Ce sã mai vorbim de notele de 2,10, respectiv 1,00, obtinute la Evaluare a unei eleve de 7,09 medie de absolvire a scolii din Iana… sau o fi fost vorba doar de emotii? Dupã depunerea fiselor de inscriere, repartizarea computerizatã in invãtãmantul liceal de stat va avea loc pe 9 iulie, repartizare la care pot participa inclusiv elevii care nu s-au prezentat la una sau ambele probe ale Evaluãrii. La fel, la unitãtile liceale sau profesionale vasluiene se pot inscrie si elevi din alte judete, cererile acestora putand fi depuse la biroul 4 – Informatizare, al ISJ Vaslui, incepand cu vineri, 29 iunie, intre orele 9 – 14, sambãtã si duminicã, intre orele 9 – 12, si luni si marti, intre orele 9 – 15.