Ia parcarea de unde nu-i!

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Sãptãmâna trecutã, în cadrul sedintei Consiliului Municipal Bârlad, a fost dezbãtut un proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare în locurile de resedintã din municipiul Bârlad. Cei 10 consilieri PSD sau abtinut, proiectul fiind votat doar de liberali si de independentul Bogdan Sârbu, 11 voturi în total, insuficiente pentru trecerea proiectului de hotãrâre.

Conform proiectului, supus la vot, dar si dezbaterii publice, aflãm cã locurile de parcare vor fi atribuite prin licitatie publicã numai dupã amenajarea, semnalizarea verticalã si orizontalã si numerotarea acestora de cãtre administratorul parcãrii, si dupã ce au fost aprobate prin hotãrarea Consiliului Local Municipal Barlad. Abonamentul pentru un loc de parcare urma sa fie emis pe perioada de un an, plata putand fi fãcutã in douã transe egale, pe 31 martie si 30 septembrie. Conditia principalã pentru inchirierea unui loc de parcare rãmane detinerea unui autovehicul inmatriculat pe judetul Vaslui si inregistrat la Serviciul de impozite si taxe locale ale Primãriei Barlad, cu exceptia autovehiculelor cumpãrate in leasing, avand inspectia tehnicã periodicã la zi, in proprietate sau in folosintã. Pretul de pornire la licitatie il reprezintã taxa de parcare de resedintã, aprobatã anual de o Hotãrare a Consiliului Local Municipal Barlad, care va fi calculatã din momentul atribuirii, proportional cu numãrul de luni. Abonamentul asupra locului de parcare este valabil doar intre orele 16:30 – 07:30. Se vor atribui locuri de parcare doar pentru autovehiculele cu masa maxim autorizatã sub 3,5 tone. Fiecare loc de parcare va fi licitat nominal, o persoanã fizicã sau juridicã putand adjudeca maxim douã locuri, cu conditia ca al doilea loc licitat sã fi rãmas neadjudecat in urma unei licitatii publice. Cei care obtin un loc de parcare au obligatia de a afisa la vedere, in interiorul masinii, abonamentele de parcare, in caz contrar, riscand contraventie intre 50 si 100 de lei. ‘Numai unii posedã autoturism, in timp ce altii nu, numai unii dintre noi avem copii la scoalã, numai unii dintre noi avem probleme medicale, cu alte cuvinte, acelasi argument il putem folosi si in alte domenii, iar dacã trãim in comun, suntem solidari cu nevoile celorlalti, asa cum si ceilalti sunt solidari cu nevoile noastre. Este vorba de un indicator destul de scãzut al nivelului de trai in Barlad, care nu cred cã este cazul sã mai fie impovãrat o datã in plus prin intermediul acestui proiect’, a argumentat Andrei Huiban, consilier PSD, care, impreunã cu ceilalti nouã colegi, s-a abtinut la vot. În replicã, primarul Dumitru Boros a argumentat: ‘Noi, in final, vom avea o sumã de bani si o sã spunem cã nu mai dãm bani sã facem o parcare, ci o sã dãm Liceului ‘Mihai Mminescu’, sã schimbãm acoperisul prin care plouã si facem parcãri numai din taxa de inchiriere’. Astfel, proiectul de hotãrare privind aprobarea Regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare in locurile de resedintã din municipiul Barlad a fost votat doar de cei 10 consilieri PNL, cãrora li s-a alãturat si Bogdan Sarbu, consilier independent, in timp ce consilierii socialdemocrat i, tot 10 la numãr, s-au abtinut de la vot, hotãrarea nefiind adoptatã.