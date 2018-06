Gaz Est, mândria vasluienilor

vineri, iunie 22, 2018, 3:00

SC Gaz Est SA Vaslui a împlinit 15 de activitate pe piata gazelor naturale din România. Cu circa 35.000 de abonati casnici si noncasnici din toate judetele tãrii si 350 kilometri de retele în trei orase si 12 localitãti din mediul rural, Gaz Est a devenit o companie de top pe segmentul furnizorilor de energie. Miercuri searã, compania a organizat o întâlnire de suflet, pentru a marcat parcursul de exceptie al unui proiect care a evoluat prin seriozitate, profesionalism si o culturã organizationalã de tip modern.

Miercuri seara, incepand cu ora 18.00, la restaurantul ‘Stil’ din municipiul Vaslui a avut loc celebrarea a 15 ani de activitate a SC Gaz Est SA. Pe langã angajatii si conducerea companiei, la manifestare au luat parte reprezentanti ai Prefecturii Vaslui, ai administratiei publice locale si judetene, sefi ai serviciilor deconcentrate si oameni de afaceri. În deschiderea programului, moderatorul evenimentului a fãcut un scurt istoric al companiei vasluiene. Primii pasi pentru infiintarea firmei au fost fãcuti in anul 2002, moment in care vasluienii aveau nevoie de investitii majore in retelele de distributie a gazelor naturale. În anul 2003, SC Gaz Est Vaslui devine operator licentiat ANRE pentru distributia si furnizarea de combustibili gazosi. Panã la aceastã datã, compania a realizat 350 kilometri de retea in trei orase si 12 localitãti rurale vasluiene, generand oportunitãti de dezvoltare pentru mediul de afaceri si crearea de noi locuri de muncã. Dupã liberalizare pietei gazelor naturale, Gaz Est a devenit o prezentã permanentã pe platformele de tranzactionare ale pietei centralizate. În prezent, compania are aproximativ 35.000 de clienti casnici si noncasnici din toate judetele tãrii.

Nu ne oprim aici!

Adrian Tighici, directorul SC Gaz Est Vaslui, le-a spus invitatilor cã este onorat de prezenta lor la evenimentul dedicat implinirii a 15 ani de activitate a companiei. ìDin anul 2003, am trecut la muncã si au trecut ani de muncã, de multã muncã, de lectii invãtate si proiecte asumate. Aceastã companie este un brand care, in prezent, livreazã gaze naturale in toate judetele Romaniei. Succesul Gaz Est se datoreazã echipei de oameni minunati, buni profesionisti, dedicati activitãtilor, actionaria tului si administratiei locale, care a fost in consens cu managementul, care a stabilit directiile de dezvol tare a firmei. De asemenea, succesul se datoreazã colabora torilor si partenerilor de afaceri. Nu in ultimul rand, succesul celor 15 ani de activitate se datoreazã clientilor, pentru care noi asigurãm siguranta si confortul in caseî, a spus Adrian Tighici. Compania are stabilit pentru viitor un program ambitios de investitii, vizand cresterea portofoliului de clienti. ‘Nu ne oprim aici si dorim sã dezvoltãm intrastructura de distributie. Noi asigurãm confortul in case, sustinem mediul de afaceri si infiintarea de locuri de muncã. Nu s-ar fi realizat toate aceste lucruri dacã nu ar fi fost un conses intre autoritãtile locale si centrale pentru infiintarea firmei si dezvolarea acestei zone. La multi ani, Gaz Est!’, a mai spus Adrian Tighici, directorul general al societãtii.

Un trai mai bun pentru vasluieni

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a subliniat cã firma a plecat la drum, in urmã cu 15 ani, cu multe semne de intrebare, in primul rand, dacã se va descurca pe o piatã destul de dificilã. Rezultatul acestui efort a fost aparitia unei firme cu care se mandresc toti vasluienii, care asigurã o utilitate indispensabilã astãzi, confort si, in final, un trai mai bun tuturor. ‘SC Gaz Est are un aport important la bugetul local, genereazã dezvoltare in cadrul comunitãtilor si este un prestator important de servicii. Consiliul Local Vaslui are o pondere mare in aceastã firmã, este actionarul principal, iar interesele institutiei au fost reprezentate de un delegat. Am fost de acord cu directiiile de dezvoltare, iar in acest moment, toate strãzile din municipiu au gaze naturale’, a spus Vasile Pavãl. Referindu-se la extinderea servi ciilor companiei si in alte judete ale tãrii, Vasile Pavãl a precizat cã, atunci cand spui performantã si rezultate exceptionale, spui Gaz Est. ìSã aveti multi ani si frumosi. Vasluiul a devenit atractiv, iar acest lucru l-am fãcut impreunã cu totii. Dumneavoastrã, la Gaz Est, scrieti istorie in fiecare zi. Sunteti ai vasluienilor si mergem frumos mai departeî, a conchis Pavãl. La ceas aniversar, o scurtã interventie a avut si Victor Cristea, fostul primar al municipiului Vaslui, care a reamintit un moment esential pentru aducerea gazului la Vaslui. În anul 1992, a avut loc referendumul prin care vasluienii si-au dat acordul pentru dezvoltarea retelelor de gaze naturale in comunitate. ìOamenii dãdeau foc la tot felul de gunoaie ca sã se incãlzeascã. Era frig in case, se stãtea la rand la butelii… Trebuie sã se stie cã din bugetul municipiului Vaslui s-au fãcut toate plãtile pentru conductele de gaze. Vasluienii sunt adevãratii actionari la acestã companie, care este condusã de un colectiv frumosî, a spus Victor Cristea.