Finantele Publice invitã contribuabilii la o nouã întâlnire de informare

miercuri, iunie 27, 2018, 3:00

Marti, 3 iulie 2018, incepand cu ora 11.00, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui va fi organizatã o nouã sedintã cu contribuabilii persoane fizice si juridice. Întalnirea de lucru va fi organizatã la sediul institutiei, situat pe str. Stefan cel Mare nr. 56, in sala de sedinte de la etajul 2. Participantii vor primi clarificãri si indrumãri referitoare la noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice, completarea declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic si transmiterea acesteia prin mijloace electronice de transmitere la distantã, precum si inregistrarea in Spatiul Privat Virtual si calendarul obligatiilor de declarare si platã aferente lunii iulie 2018. ‘Contribuabilii interesati pot afla data, locul de desfãsurare al intalnirii si subiectele puse in dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice’, a precizat Mirela Bulgaru, purtãtorul de cuvant al AJFP Vaslui.