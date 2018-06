Fermierii vasluieni au primit sfaturi de la sefii APIA

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Sefii APIA s-au întâlnit cu fermierii vasluieni în cadrul Campaniei de diseminare a informatiilor privind Programului National de Sprijin (PNS) 2014-2018. Întâlnirea a avut drept scop prezentarea tuturor informatiilor necesare producãtorilor din sectoarele legume-fructe si vie-vin pentru constientizarea posibilitãtilor de accesare a fondurilor europene, dar si a beneficiilor asocierii în organizatii de producãtori recunoscute, grupuri de producãtori, cooperative, pentru a putea accesa ajutoare financiare comunitare, precum si mãsurile din cadrul PNS 2014-2018.

Reprezentantii Agentiei de Plãti si pentru Interventie in Agriculturã (APIA) au venit, la mijlocul sãptãmanii trecute, la Vaslui pentru a se intalni cu fermierii din judet si reprezentantii locali ai institutiilor din agriculturã, pentru a discuta despre mãsurile de sprijin pentru viticulturã, legume si fructe. Avand in vedere specificul judetului, intalnirea a fost axatã pe restructurarea si reconversia plantatiilor viticole, privind mãsura de restructurare si reconversie, programe de investitii, asigurarea recoltei de struguri, programe de informare si promovare vinuri, dar si in ceea ce priveste asocierea fermierilor din domeniile leumiculturã, pomiculturã si viticulturã in vederea accesãrii de mãsuri specifice. Din partea APIA a venit directorul general ajunct, Constatin Bircã, si directorul adjunct Adriana Chirea, in timp ce Ministerul Agriculturii a fost reprezentant de directorul Cornel Dicu. La intalnire au participat, pe langã conducerea judetului, reprezentatã de presedintele Dumitru Buzatu si subprefectul Mircea Gologan, directorii APIA, OJFIR Vaslui si DAJ Vaslui, circa 80 de fermieri din cei 150 de producãtori de legume, fructe si vie-vin vasluieni invitati. Unul dintre cele mai importante subiecte discutate se referã la asocierea producãtorilor in vederea obtinerii unor punctaje mult mai bune la proiectele depuse. Reprezentantii APIA au arãtat cã un grup de producãtori poate obtine panã la 100.000 de euro anual pentru comercializarea productiei. În ceea ce priveste sectorul viticol, desi pentru restructurarea si reconversia viilor procentul de absorbtie a fondurilor de 100%, reprezentantii APIA au insistat cã este nevoie de asocierea viticultorilor pentru a atrage toate fondurile UE. În acest an, au apãrut si noutãti in ceea ce priveste reconversia viilor, fiind mãrit plafonul ajutoarelor financiare ce pot fi accesate de fermieri. ‘Începand din acest an, am introdus in aceastã mãsurã instalarea sistemului de irigat prin picurare, proiectele pentru obtinerea finantãrii in acest sens putand fi depuse peste circa o lunã’, a anuntat Constantin Bircã, director general adjunct APIA. Un alt element de noutate este sprijinul pentru construirea de crame noi. De anul trecut se poate accesa si mãsura de investitii in sectorul de procesare, unde se acordã 50% din valoarea proiectului si unde deja proiectele depuse in ianuarie au fost aprobate. O altã mãsurã care poate fi accesatã de fermieri este cea de informare pe piata UE, unde se acordã finantare pentru prezentarea la targuri, vizite ale clientilor sau realizarea de site-uri. O problemã ridicatã de viticultorii, dar si pomicultorii vasluieni este cea a obtinerii finantãrii pentru tractoare, sustinand cã fermierii din cultura mare obtin mult mai usor bani, deoarece lucreazã suprafete mari si obtin punctaj pentru zone deforizate. Si in acest caz, o solutie arãtatã de reprezentantii APIA este tot cea a asocierii producãtorilor, pentru accesarea de fonduri specifice.