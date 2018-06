Faza zonalã a competitiei de descarcerare si acordare a primului ajutor calificat are loc la Vaslui

joi, iunie 7, 2018, 3:00

În perioada 12 – 14 iunie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui va organiza Competitia de descarcerare si acordare a primului ajutor calificat, faza zonalã. Probele practice se vor desfãsura in zona Proxima Center Vaslui (Interex), in data de 13 iunie, incepand cu ora 10.00, precedate de deschiderea competitiei, iar pe 14 iunie vor avea loc festivitatea de premiere si inchidere a competitiei. La competitie participã echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Maior Constantin Ene’ al judetului Bacãu, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Nicolae Iorga’ al judetului Botosani, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Mihail Grigore Sturza’ al judetului Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Petrodava’ al judetului Neamt, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Bucovina’ al judetului Suceava si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui. În cadrul competitiei, se testeazã deprinderile practice prin abordarea diferitelor scenarii de accidente, pe douã probe: Descarcerarea din vehicule si Acordarea primului ajutor calificat. Probele se desfãsoarã in douã etape, sunt independente si se desfãsoarã simultan. Participantii vor demonstra vastele cunostinte prin respectarea principiilor de descarcerare, a tehnicilor si normelor de sigurantã, a unui inalt nivel al ingrijirii prespitalicesti, cat si al sigurantei personale.