Familia Zanini va construi un ansamblu rezidential de top în municipiul Vaslui

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Proiectul imobiliar din zona Movas a municipiului Vaslui a demarat în fortã. Din aceastã sãptãmânã, utilajele au început sã demoleze vechile clãdiri industriale, iar pe cele douã hectare ale fostei fabrici de mobilã va fi construit un centru rezidential ultramodern. Cartierul va avea cinci blocuri cu 10 etaje si o gamã largã de facilitãti: scoli, gradinite, spatii comerciale, puncte de recreere, terenuri de sport etc. Zona rezidentialã beneficiazã, de asemenea, de o infrastructurã dezvoltatã de utilitãti (magazine, benzinãrii etc.) si este împrejmuitã de un cordon de verdeatã. Centrul rezidential modern va fi pus la dispozitia locuitorilor municipiului Vaslui.

Familia Zanini, din Italia, a dat undã verde celei mai mari investitii imobiliare din municipiul Vaslui din ultimii 25 de ani. Noul cartier rezidential va fi construit in zona Movas si va reprezenta una dintre locatiile urbanistice de top ale municipiului resedintã de judet. Dupã ce a obtinut toate avizele necesare demarãrii lucrãrilor, constructorii s-au apucat deja de lucru. De la inceputul acestei sãptãmani, s-a inceput demolarea constructiilor vechi ale fostei fabrici de mobilã. Este vorba despre hale, platforme, centrale termice, magazii, bazine si alte constructii industriale. Practic, un perimetru care, in prezent, este in paraginã, plin de moloz, vegetatie uscatã, piese de metal ruginite si caini vagabonzi, va fi transformat intr-o zonã de locuit la standarde europene. Singurul edificiu care va supravietui este fostul sediu administrativ al fabricii, care va fi transformat intr-un bloc de locuinte. De altfel, acesta va fi primul punct de santier in ceea ce priveste dezvoltarea proiectului rezidential. Structura de rezistentã si planseele fostei clãdiri de birouri vor rãmane intacte, iar constructorii vor reamenaja spatiile interioare si compartimenta fiecare apartament, vor fi montate instalatiile necesare, serviciile utilitare, se vor face toate dotãrile corespunzãtoare. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a subliniat cã investitia in construirea unui centru rezidential este binevenitã pentru comunitatea localã. ßEste un proiect bun. Punctul Movas este o zonã centralã. Acolo era o locatie lãsatã in paraginã, care acum se mobileazã arhitectural. Da, fãrã rezerve, este un proiect util pentru comunitate’, a spus Vasile Pavãl.

Blocuri de 10 etaje

Ovidiu Copacinschi, presedintele SC Compania Emo SRL Vaslui, firma care se ocupa cu proiectarea viitorului ansamblu rezidential, spune cã zona Movas se va transforma total in urma investitiei imobiliare si va deveni una din cele mai atractive locatii urbanistice din oras. ßPe locul fostei fabrici de mobilã se va contrui un ansamblu rezidential ultramodern. Vor fi ridicate cinci blocuri P+10. Pe langã blocuri, vor fi amenajate numeroase spatii comerciale, o parcare subteranã, scoli si grãdinite, puncte de recreere, o piscinã, sãli de sport, puncte medicale. Proiectul va incepe cu fosta clãdire de birouri a fabricii, care va fi transformatã in bloc de locuinte’, a explicat Ovidiu Copacinschi. În total, centrul rezidential se va intinde pe o suprafatã de aproximativ douã hectare. Unul din avantajele locatiei este apropierea de centrul orasului si faptul cã in jurul viitoarelor blocuri de locuinte este dezvoltatã o infrastructurã rutierã si de servicii publicã puternicã. În primul rand, este vorba despre supermarketul Penny, situat la doar cateva minute de centrul rezidential. De asemenea, in zonã este deschisã o benzinãrie, iar Piata Agroalimentarã Traian, dar si Piata Centralã sunt foarte aproape de locatie. În jurul centrului rezidential este dezvoltatã si infrastructura rutierã cu legãturile principale spre alte judete. Vasluienii care vor locui in zona Movas au asiguratã, de asemenea, siguranta publicã, in apropiere desfãsurandu-si activitate o Sectie de Politie. ‘Cartierul rezidential va arãta foarte bine din punct de vedere arhitectural si urbanistic. În jurul cartierului este o zonã inverzitã, care va proetja spatiile locuite. Locuitorii vor dispune de dotãri deosebite, de utilitãti de care este nevoie. Drumurile care vor fi construite in zona rezidentialã vor fi cedate municipalitãtii pentru a putea fi intretinute, iar locuintele pot fi achizitionate de oricine doreste, in timp ce spatiile comerciale si alte locatii vor fi cumpãrate de investitorii care vor sã dezvolte afaceri in zonã. La scolile si grãdinitele din cartier se vor putea inscrie copiii din oras, cei mai avantajati fiind cei din zona Delea. Toatã infrastructura care va fi pusã la punct va fi la dispozitia intregului oras’, a mai spus Ovidiu Copacinschi.

O zona linistita

Pe langã Parcul Movas, in zonã va fi construit de cãtre municipalitate un strand, terenuri de sport (fotbal, tenis). Un alt mare atuu al cartierului este parcul Movas, care reprezintã o barierã de verdeatã intre blocurile de locuinte si strãzile principale ale orasului. ßZona unde se va dezvolta cartierul rezidential este una linistitã, o zonã atractivã, care va satisface multe dorinte si nevoi ale populatiei municipiului Vaslui. Investitorul are o deschidere totalã la solicitãri venite din partea locuitorilor orasului privind tipul spatiilor comerciale care ar trebui construite, ce suprafete sã aibã apartamentele, alte tipuri de spatii conexe etc. Vrem ca gradul de multumire sã fie maxim, iar acest lucru inseamnã cã suntem disponibili la dorintele manifestate de locuitori’, a mai spus Copaqcinschi. În Romania, familia Zanini detine o fabricã de mobilã si are in adminsitrare o fermã agricolã. În Italia, de peste 50 de ani, familia Zanini are ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea unui mobilier de cea mai inaltã calitate. De asemenea, familia are afaceri si in domeniul constructiilor, dar si o micã fermã agricolã, in nordul Italiei.