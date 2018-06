Experimente cu privire la muzica preistoricã», la Muzeul «Vasile Pârvan»

vineri, iunie 8, 2018, 3:00

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad organizeazã o nouã conferintã cu tematicã arheologicã, în colaborare cu Muzeul Judetean Botosani. Evenimentul, organizat de muzeograful Mircea Oancã, are loc sâmbãtã, 9 iunie, la ora 11.00, la sediul central al muzeului, din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Invitatii – dr. Adela Kovacs, de la Muzeul Judetean Botosani, si Silviu Gridan, Asociatia ArheoVest Timisoara – vor face referire la posibilul rol pe care l-a avut o categorie de vase ceramice ‘speciale’ apartinand Culturii Cucuteni – vasele suport. Acest tip particular de vas ceramic apare frecvent in muzee, publicatii si rapoarte arheologice. Tipurile de vase care fac obiectul conferintei au mai multe denumiri in literatura de specialitate: vase-suport, suport de fructiere, piciorsuport. Din punct de vedere formal, se prezintã sub douã tipuri generale, unele ‘monoclu’ respectiv cilindru simplu si altele ‘binoclu’ realizat prin alãturarea a douã piese cilindrice, unite prin punti. Caracterul ‘special’ al vaselor suport, este dat de caracteristicile constructive si de posibilul mod de utilizare. Se vor prezenta rezultatele experimentului, care a avut drept scop demonstrarea cã aceastã categorie de vase ar fi putut avea rolul de suport pentru construirea unor instrumente de percutie membranofone. Cu alte cuvinte, aceste vase ar fi putut fi utilizate ca vase-tobã.