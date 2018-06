Evaluare Nationalã cu multi absenti

marți, iunie 12, 2018, 3:00

250 dintre absolventii de gimnaziu vasluieni înscrisi la editia din acest an a Evaluãrii Nationale au lipsit de la prima probã, cea de limba si literatura românã, desfãsuratã ieri. Pe perioada examenului, în judetul Vaslui nu au fost înregistrate nici un fel de incidente.

Multi elevi vasluieni nu sunt interesati la ce unitate de invãtãmant liceal ori scoalã profesionalã vor continua studiile dupã absolvirea gimnaziului. Altfel nu se explicã numãrul mare de absenti, 250, de la proba de limba si literatura romanã, din cadrul Evaluãrii Nationale, probã desfãsuratã ieri. Mai grav, numãrul celor inscrisi pentru a sustine primul examen cu adevãrat important din viata lor este cu circa 500 de elevi mai mic decat cei care, in luna martie, au luat parte la simularea acestor exemene. Practic, cei care nu se regãsesc printre cei inscrisi fie nu au situatia scolarã incheiatã la sfarsitul clasei a VIII-a, fie au legal scoala de gard. În total, 3.510 absolventi ai claselor a VIII-a din scolile vasluiene erau asteptati sã sustinã prima probã a Evaluãrii Nationale 2018, intr-unul din cele 40 de centre desemnate de ISJ Vaslui. Dintre acestia, au fost prezenti doar 3.260 de absolventi de gimnaziu. Subiectele de la Romanã pe care le-au avut de rezolvat acestia au fost construite pe douã cerinte mari, cu mai multe subpuncte. La primul subiect, elevii au avut, printre altele, de realizat o compunere de minimum 150 de cuvinte, in care sã argumenteze apartenenta la genul epic a unui text din romanul ‘Inocentii’, de Ioana Pãrvulescu. Al doilea subiect a avut si el ca cerintã realizarea unei naratiuni in care absolventii de gimnaziu sã prezinte ‘o intamplare petrecutã intr-o cetate’, asta dupã ce au avut de rãspuns la 6 intrebãri in legãturã cu materialul Adineo Branciulescu, ‘Transilvania, din ‘goana’ trenului’, in apãrut anul trecut in revista National Geographic Traveler. Examenul de Evaluare Nationalã continuã miercuri, 16 iunie, cu proba de matematicã, urmand ca primele rezultate sã fie anuntate pe 19 iunie, zi in care se pot depune si eventualele contestatii, intre orele 14.00 – 19.00. Ca si la proba de ieri, elevii vor trebui sã fie prezenti in sãlile de examen cu cel putin jumãtate de orã inainte de 9.00, orã la care se vor deschide subiectele sigilate.