Euro, la un nou maxim istoric

Cotatia oficialã afisatã, ieri, de Banca Nationalã a Romaniei (BNR) a fost de 4,6695 lei/euro, reprezentand un nou maxim istoric dupã cel de 4,6679 lei/euro din 23 ianuarie. Pe piata interbancarã, euro a depãsit pragul de 4,67 lei incã de la debutul sedintei de tranzactionare (ora 9.00), cu un maxim de 4,6782 lei la ora 12.15, apoi evolutiile s-au calmat si la ora 13.00 (cand BNR afiseazã cotatia oficialã) s-au stabilizat la 4,6695 lei. Dupã ora 13.00, pe piata interbancarã, euro a revenit peste pragul de 4,67 lei. Euro evolueazã peste pragul de 4,66 lei incã de la inceputul sãptãmanii, ruland fãrã intrerupere pe acest palier, pe fondul tensiunilor comerciale internationale (taxele SUA si negocierile privind productia de titei), dar si al ingrijorãrilor interne privind mersul economiei. În 2018, euro a urcat pentru prima datã la peste 4,66 lei in 19 ianuarie, apoi a atins maximul istoric de 4,6679 lei in 23 ianuarie, dupã care a evoluat la 4,63-4,66 lei in februarie si in prima sãptãmanã din martie. Minimul anului 2018 a fost consemnat in 15 ianuarie (4,6256 lei/ euro).