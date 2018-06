Elevii vasluieni, priceputi la mestesuguri traditionale

joi, iunie 14, 2018, 3:00

La sfârsitul sãptãmânii trecute, la Liceul Pedagogic «Ion Popescu» din Bârlad a avut loc faza judeteanã a Olimpiadei scolare «Mestesuguri Artistice Traditionale», competitie destinatã elevilor în special din mediul rural, cu abilitãti artistice si cunoscãtori ai mestesugurilor populare. Patru dintre cei 40 de elevi participanti au obtinut punctajul maxim, urmând sã reprezinte judetul Vaslui la faza nationalã a Olimpiadei, ce se va desfãsura la Sibiu în a doua parte a lunii iulie.

Elevii vasluieni participanti la cea de-a XXIII-a editie a Olimpiadei scolare aMestesuguri Artistice Traditionale” au dovedit reale abilitãti, dar si cunostinte privind mestesugurile, traditiile si portul popular. Punctajul obtinut de cei mai multi dintre cei 40 de elevi de la Scolile Gimnaziale „Teodor Medeleanu”, din Ciocani, aVasile Pârvan” si „George Tutoveanu” din Bârlad, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni ori de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad le-a permis acestora câstigarea premiilor si mentiunilor, iar patru dintre micii mestesugari au obtinut punctaj maxim, 100 de puncte, ceea ce le permite accederea la faza nationalã a Olimpiadei. Este vorba de Alexandra Teodora Stoleru, la sectiunea „Icoane pe sticlã”, Elena Cordun, la sectiunea „Încondeiat ouã”, Ciprian Claudiu Hutanu, la sectiunea „Icoane pe vatrã”, si Andrada Horia, la „Cusut”, cu totii elevi ai Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad. Dincolo de faptul cã vor avea ocazia de a-si etala spiritul artistic si cunostintele cu privire la arta popularã, ei vor asista, sub îndrumarea celor mai buni specialisti din tarã, si la un stagiu pentru perfectionarea deprinderilor si aprofundarea cunostiintelor general – teoretice privind inclusiv istoricul artei populare din România. La Olimpiada scolarã aMestesuguri Artistice Traditionale” au putut participa copii cu vârste între 6 si 18 ani, inclusiv membri ai unor cluburi de profil, cu preponderentã din mediul rural. Tema editiei din acest an a Olimpiadei a fost Aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, iar concursul a constat în confectionarea sau realizarea unor obiecte, concurentul trebuind sã demonstreze cã posedã cunostinte temeinice cu privire la mestesugul practicat si tehnicile de lucru traditionale, dar si cu privire la costumul popular pe care, obligatoriu, trebuie sã-l poarte. Concursul s-a desfãsurat pe mai multe sectiuni: olãrit, modalare ceramicã, confectionare instrumente muzicale, pictare icoane pe sticlã sau lemn, încondeiat ouã, tesut, împletit fibre vegetale ori ciucuri pe lemn, confectionat mãsti, etc. Faza nationalã a Olimpiadei scolare „Meste- suguri Artistice Traditionale” se va desfãsura în perioada 24 – 30 iulie, la Sibiu.