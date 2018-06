Elevii actori de la «Kogãlniceanu», cei mai buni la teatru în limba englezã

joi, iunie 14, 2018, 3:00

Cea mai bunã trupã din festival, premiile II pentru cel mai bun actor si cea mai bunã actritã de gimnaziu, dar si cel mai bun actor de liceu, cea mai bunã adaptare scenicã a unei piese, dar si Premiul festivalului pentru cele mai bune indicatii de regie: acestea sunt realizãrile elevilor celor douã trupe de teatru de la Liceul „Mihail Kogãlniceanu” din Vaslui la cel mai mare si mai important festival de teatru scolar în limba englezã, „Come with Us to Dramaland”, de la Cluj-Napoca.

Prezenti la editia 2018 a Festivalului de teatru in limba englezã ‘Come with Us to Dramaland’, desfãsurat in perioada 8 – 10 iunie la Cluj-Napoca, cele douã trupe de teatru pregãtite de profesoara Mihaela Claudia Liteanu au reusit nu doar sã smulgã ropote de aplauze din partea spectatorilor, ci si sã- si adjudece cele mai multe premii importante puse in joc. Astfel, trupa formatã din elevii de gimnaziu Oana Butnaru, Sara Doroftei, Matei Ninu, Stefan Chiper, Stefan Sava si Elisabeta Motas a fost consideratã cea mai trupã de la aceastã sectiune din festival, iar piesa interpretatã de ei, ‘The Homework’ a obtinut Premiul festivalului pentru cele mai bune indicatii de regie. Mai mult, Sara Doroftei si Stefan Chiper au primit, pentru prestatia lor, premiile II la categoria cel mai buni actor si cea mai bunã actritã, la sectiunea gimnaziu. La sectiunea dedicatã liceenilor, piesa prezentatã de elevii de la ‘Kogãlniceanu’, Radu Neacsu, Tudor Visu, Denisa Oatu, Ramona Gherasim, Tudor Stavãr, Anastasia Ulea, Mugurel Varvara, Estir Pilã si Teodora Pinzaru, piesã intitulatã ‘Bobbyùs Dying’, adaptare de Mihaela Liteanu dupã Tudor Musatescu, a fost recompensatã cu Premiul I pentru cea mai bunã adaptare scenicã. Iar ca succesul vasluienilor sã fie deplin, Radu Neacsu a cucerit Premiul I pentru cel mai bun actor de la sectiunea dedicatã liceelor. Pentru tanãra sperantã, recunoasterea este cu atat mai importantã cu cat Stefan este elev in clasa a XI-a profil stiinte sociale cu predare bilingvã… francezã-italianã! Mai trebuie mentionat cã Festivalul ‘Come with Us to Dramaland’ este o competitie oficialã a Ministerului Educatiei Nationale, organizatã de CETA – Asociatia profesionalã a profesorilor de limba englezã, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, alãturi de Radio Romania – studioul Cluj, festival cu un juriu foarte exigent si la care participã cele mai bune trupe scolare de teatru din tarã, unele de la unitãti in care limba englezã se predã intensiv!