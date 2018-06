Elevi de la «Ruginã», stagiu de practicã în Portugalia

miercuri, iunie 27, 2018, 3:00

Un grup de elevi ai Colegiului Economic „Anghel Ruginã” Vaslui a participat la un stagiu de pregãtire practicã desfãsurat în Portugalia, în cadrul proiectului VET Internship – Bridging Theory and Practice, derulat în colaborare cu o firmã portughezã.

Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui a derulat o nouã etapã in cadrul proiectului ‘Internship – Bridging Theory and Practice’, care se adreseazã elevilor de la profilul economic si presupune efectuarea a douã perioade de instruire practicã la firme din orasul Braga, Portugalia. Este vorba de a doua mobilitate din cadrul acestui proiect derulat de Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ in parteneriat cu BragaMob – Aplicaproposta Lda din Braga, Portugalia, dupã ce anul trecut, alti 21 de elevi de clasa a X-a, profil Economic, a desfãsurat un stagiu de pregãtire practicã de trei sãptãmani, in domeniul activitãtilor legate de reclamã si publicitate. Stagiile au avut loc in firme din Braga selectate de partenerul BragaMob. Acest al doilea stagiu de pregãtire practicã s-a desfãsurat in perioada 28 mai – 16 iunie 2018, si la el au participat elevii cu cele mai bune rezultate la invãtãturã. Este vorba de Anutei Loredana Valentina, Balan Alexandra Maria, Batcã Maria Adnana, Chiriac Iuliana, Ciobanu Denisa, Ciobanu Vasile, Cojocaru Iulian Cosmin, Duduman Andrei, Grãdinaru Dragos Constantin, Luca Nicoleta Maricica, Manea Ana Maria, Matei Ioana Miruna, Mihãitã Anton Robert, Moraru Loredana, Procopi Nicoleta Carmen-Bianca, Silion Delia- Stefania, Solescu Viorica, Strat Denis- Alexandru, Topor Iuliana, Tudosã Bianca-Elena si Vlose Stefan, insotiti de profesorii Pracsiu Daniela, Muntianu Mariana si Filip Alexandru. Elevii au lucrat la cunoscute firme portugheze cu profil de activitate in publicitate, cum ar fi Publicidade e Connosco, Use Label, Mais de Copias sau Cartoes e Solucoes. ‘Experienta profesionalã acumulatã a fost dublatã de experiente culturale deosebite. Astfel, elevii au vizitat centre culturale si istorice cum ar fi Lisabona, Fatima, Coimbra, Guimaraes, Porto, ajungand chiar si in Spania, la Santiago de Compostela. La finalul stagiului, elevii s-au declarat incantati de perioada petrecutã in Portugalia, mai ales cã au primit si un certificat Europass foarte util in cariera lor viitoare. Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ Vaslui sperã sã continue colaborarea cu BragaMob si cu alte organizatii similare pentru a asigura o pregãtire profesionalã superioarã elevilor sãi’, a declarat prof. Alexandru Filip.