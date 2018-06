Echipajul Scolii «Dimitrie Cantemir» Vaslui, prezent simultan la douã faze nationale

vineri, iunie 29, 2018, 3:00

Scoala Gimnazialã „Dimitrie Cantemir” cu un echipaj format din doi bãieti si douã fete din clasele III-VIII, pregãtit de profesorul Mihai Mosnianu, participã, în perioada 29 iunie – 4 iulie, la Concursul National de Ciclism si Educatie Rutierã „Cupa DHS” – faza nationalã, desfãsurat în municipiul Bistrita, dar si la Concursul National „Educatie Rutierã, Educatie pentru Viatã” – faza nationalã, care are loc la Târgu Secuiesc, în perioada 2 – 4 iulie.

Scopul acestor concursuri este de a promova un mod de viatã sãnãtos, prin miscare, de a preveni producerea accidentelor de circulatie in randul elevilor prin insusirea corectã a regulilor de circulatie si prin respectarea lor, precum si de a verifica gradul de pregãtire a elevilor posesori de biciclete in parcurgerea poligonului tehnico-aplicativ. Elevii vor completa un chestionar pe teme de sigurantã rutierã pe bicicletã si in calitate de pieton, parcurgerea unui traseu in parcul scoalã, precum si verificarea gradului de pregãtire a elevilor posesori de biciclete in parcurgerea poligonului tehnico-aplicativ. Asemenea, concursuri isi propun constientizarea biciclistilor cu privire la regulile de circulatie, importanta unei echipãri corespunzãtoare atat a bicicletei, cat si a biciclistului, precum si respectarea unei conduite potrivite in trafic – toate menite sã sporeascã siguranta deplasãrii pe bicicletã. Gelu Fona, Manager Proiect in cadrul Eurosport DHS Romania, spune despre aceastã competitie: ßCupa DHS a ajuns deja un eveniment care a crescut de la an la an, iar asta o datorãm in primul rand implicãrii si dorintei copiilor de a face miscare in aer liber. Partenerii nostri, cu care formãm o echipã excelentã, ne-au ajutat din primul moment cu mult entuziasm si au inteles importanta promovãrii bicicletei in educatia copiilor, ca modalitate alternativã de petrecere a timpului liber, in locul televizorului sau al calculatorului. Pentru viitor, ne propunem ca implicarea noastrã in evenimente de ciclism si de promovare a sportului pentru toti sã creascã, iar succesul anual al Cupei DHS va constitui unul dintre pilonii acestei strategii. De altfel, acest concurs oferã tinerilor concurenti si o educatie rutierã pentru mersul cu bicicleta. DHS – bicicleta preferatã de peste douã milioane de romani’. Eforturile copiilor vor fi rãsplãtite cu premii si diplome, in clasamentul pe echipaje, diferenta va fi datã de punctele de penalizare de la chestionar si proba de indemanare, precum si de timpul realizat de fiecare membru din echipaj la proba de indemanare, contand fiecare secundã.