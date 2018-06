E.ON trage semnalul de alarmã si eliminã litera «O» din numele brandului

marți, iunie 12, 2018, 3:00

Grupul german se alãturã campaniei internationale de donare de sânge #missingtype (#LiteraCareLipseste). Astfel, toti angajatii E.ON care pot dona sânge sunt încurajati sã sustinã aceastã cauzã. Potrivit statisticilor, 70 din 100 oameni vor primi sânge mãcar o datã în viatã, însã doar 3 din 100 doneazã.

Grupul german E.ON se alãturã, prin toate subsidiarele sale din tãrile in care este prezent, pentru prima oarã campaniei #missingtype pentru a incuraja donarea de sange. Într-un demers simbolic, in perioada 11 iunie – 15 iunie, compania va elimina litera O din denumirea brandului sãu, fãcand astfel aluzie la una dintre grupele sanguine – 0(I). Companiile care se alãturã campaniei, renuntã pentru o perioadã determinatã de timp la a mai afisa literele A, B sau O din numele brandului. Aceste litere fac referire la tipurile de sange A, B sau 0, din care derivã cele 4 grupe sanguine necesare zi de zi oamenilor din intreaga lume. Si Romania se confruntã cu o crizã de sange si nu, in putine cazuri, rezervele de sange lipsesc cu desãvarsire din spitale, din centrele de transfuzii sau din bãncile de sange. De-a lungul campaniei si de Ziua Mondialã a Donatorului de Sange, in data de 14 iunie, grupul E.ON va sublinia nevoia urgentã si constantã a donãrii de sange, indiferent de grupa sanguinã, prin eliminarea literei O din siglele afisate la sediul central din Essen, pe principalele site-uri web, intranet si canalele de social media din toate tãrile in care este prezent. Potrivit statisticilor, 70 de persoane din 100 vor avea nevoie de sange mãcar o datã in viatã. Dar, doar 3 din 100 doneazã. În fiecare secundã, in lume se fac trei noi transfuzii, multumitã donatorilor de sange. Oameni accidentati, copii si adulti in sãli de operatii sau oameni care suferã de boli grave. Toti trãiesc cu speranta cã altcineva doneazã sange pentru ca ei sã poatã trãi. În Romania, cei circa 5.500 de angajati ai grupului E.ON sunt incurajati sã doneze sange la centrele de transfuzie sanguinã din 22 de orase importante unde avem birouri: Alba, Arad, Bacãu, Baia Mare, Barlad, Bistrita, Botosani, Bucuresti, Cluj, Deva, Hunedoara, Iasi, Miercurea Ciuc, Oradea, Piatra Neamt, Resita, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Timisoara si Zalãu. La sediul central al companiei din Targu Mures va fi prezentã o statie mobilã de donare de sange, pentru a veni mai aproape de eventualii noi donatori. Campania anualã #missingtype a fost lansatã in anul 2015 in Marea Britanie de cãtre NHS Blood and Transplant (organism din cadrul Departamentului de Sãnãtate si Asistentã Socialã din Marea Britanie, responsabil pentru donarea de organe si de sange la nivel national), cu scopul de a opri declinul din ultimul deceniu al numãrului de noi donatori de sange si de a asigura in toate unitãtile medicale din lume flacoane cu toate grupele sanguine. ßSã imbunãtãtim viata oamenilor pentru a crea un viitor mai bun reprezintã o parte integrantã a viziunii si directiei noastre strategice’, spune directorul executiv E.ON SE, Johannes Teyssen. ‘Vrem sã tragem un puternic semnal de alarmã pentru cei care au nevoie de ajutor. De aceea, intreaga echipã E.ON isi asumã aceastã responsabilitate in toate locatiile noastre ß. E.ON este singura companie care sprijinã #missingtype la nivel de grup, in toate tãrile in care este prezentã: Belgia, Germania, Italia, Franta, Republica Cehã, Romania, Slovacia, Marea Britanie si Ungaria. În cursul ultimilor doi ani, campania de sensibilizare a populatiei a dus la dublarea numãrului de inregistrãri de noi donatori, in mai multe tãri ale lumii. În 2018, se vor reuni organizatiile de donatori de sange din douãzeci si unu de tãri, care deservesc peste un miliard de oameni. Grupul german E.ON a intrat in Romania in anul 2005, cand a preluat fostele societãti de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Dintre cei peste 40.000 de angajati E.ON la nivel global, peste 5.500 lucreazã in Romania. Companiile din structura grupului deservesc circa 3,1 milioane de clienti din 20 de judete situate in Nordul si in Vestul tãrii. De la intrarea pe piata localã, E.ON a investit circa 1,5 miliarde de euro in principal pentru modernizarea retelelor de gaze si electricitate si a virat cãtre stat 1,9 miliarde de euro sub formã de impozite si taxe.