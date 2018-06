Durerile de mãsele, tratate doar ziua!

marți, iunie 26, 2018, 3:00

La doar doi ani de la înfiintare, linia de gardã de la Cabinetul de medicinã dentarã din cadrul UPUSMURD de la Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui va fi desfiintatã. Decizia a fost luatã pe de o parte din cauza putinelor solicitãri si, pe de altã parte, din cauza restrângerilor bugetare, fiind preferatã pãstrarea liniei de gardã la Pediatrie.

Date fiind majorãrile salariale din ultimul an din domeniul sãnãtãtii, majorãri neacoperite in totalitate de la bugetul de stat sau cel judetean, conducerea SJU Vaslui este nevoitã sã facã unele restrangeri bugetare, pe cat se poate, fãrã a fi afectat actul medical in sine si avand in prim plan interesele pacientilor. Prima victimã a acestor restrangeri bugetare este linia de gardã de la Cabinetul de medicinã dentarã din cadrul UPU-SMURD, care dispare. Cabinetul respectiv nu va fi inchis; cei doi medici stomatologi, dr. Carmen Stratulat si dr. Mihai Gabriel Olaru, isi vor desfasura in continuare activitatea la spital, programul fiind panã la ora 22.00. În lipsa gãrzii non-stop, vasluienii pe care ii vor apuca durerea de mãsele in cursul noptii vor trebui sã… strangã din dinti si sã apeleze la calmante panã a doua zi, cand vor putea apela la stomatolog. Linia de gardã de la Cabinetul de medicinã dentarã din cadrul UPU-SMURD a fost infiintatã in urmã cu doi ani, printr-o hotãrare a CJ Vaslui, motivatã tocmai prin dorinta de a asigura non-stop servicii stomatologice in caz de urgentã. Totusi, in aceastã perioadã, nu au fost prea multe solicitãri din partea pacientilor, astfel cã, pusã in fata restrangerilor bugetare si in numele eficientizãrii activitãtii, conducerea spitalului a considerat cã este unul dintre capitolele unde s-ar putea face economii salariale la sporurile acordate. ‘Dacã nu ar fi fost aceste restrangeri, poate am fi pãstrat si aceastã linie de gardã. Asa, dacã am avut de ales intre Medicinã dentarã si Pediatrie, normal cã am ales-o pe cea din urmã’, ne-a declarat dr. Lelia Croitoru, directorul medical al SJU Vaslui. Mãsura va intra in vigoare de luna viitoare, dupã adoptarea in proxima sedintã de CJ, cea de vineri 29 iunie, a unei hotãrari in acest sens.