Doi electricieni vasluieni, în echipa Delgaz Grid la etapa nationalã a Trofeului Electricianului

luni, iunie 11, 2018, 3:00

21 de electricieni din Moldova vor participa, în luna iulie, la etapa nationalã a Trofeului Electricianului. Echipa Delgaz Grid va concura cu echipe similare de la firme de distributie si servicii energetice din tarã.

Municipiul Botosani a gãzduit etapa pe companie a celei de-a XXXIX-a editii a concursului profesional ßTrofeul Electricianului’, ce sa incheiat miercuri, 6 iunie. Timp de trei zile, peste 100 de electricieni din Delgaz Grid au sustinut probe teoretice si practice, iar 21 dintre ei au urcat pe podium la cele 7 specializãri de concurs: exploatare statii de transformare, exploatare retele de medie si joasã tensiune, PRAM (protectii si automatizãri), mãsurã energie electricã, montare si reparatii echipament primar 110 KV si medie tensiune din statii de transformare, montare si reparatii instalatii de medie tensiune si joasã tensiune (posturi de transformare, linii electrice aeriene si subterane) si defectoscopie linii electrice subterane de medie si joasã tensiune. Sapte electricieni din Bacãu, cinci din Neamt, trei din Iasi si cate doi din judetele Vaslui, Suceva si Botosani vor intra in competitie in luna iulie cu echipe de la principalii distribuitori de energie de la nivelul tãrii. Evenimentul desfãsurat sãptãmana trecutã la Botosani a inclus, pentru al treilea an consecutiv, si sectiunea ‘Trofeul Electricianului Junior’, sectiune la care au participat elevi de la licee cu profil energetic din Iasi, Bacãu si Suceava. În acest an, podiumul ‘Trofeul Electricianului Junior’ a fost ocupat de doi elevi din judetul Bacãu si unul din judetul Suceava. Trofeul Electricianului este un concurs profesional de traditie si se desfãsoarã in preajma sãrbãtorii Sfantului Ilie, patronul si protectorul celor care lucreazã in domeniul energetic.