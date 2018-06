Doar 443 cãrti de muncã ridicate în doi ani de la ITM

joi, iunie 7, 2018, 3:00

Firmele si angajatii au renuntat la cãrtile de muncã detinute de Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui. Practic, in ultimii doi ani au fost ridicate de titulari doar 443 cãrti de muncã. Dacã in luna iunie 2016 ITM Vaslui avea 8.281 carnete neridicate, in aceastã lunã mai sunt in depozitele institutiei 7.838 cãrti de muncã. Este vorba despre 4.213 carnete la Vaslui, 2.054 la Barlad si 1.571 la Husi. Pentru fostii angajati, aceste documente sunt extrem de importante, pentru cã doar in baza acestora isi pot dovedi vechimea in muncã acumulatã panã la data de 31 decembrie 2010. Potrivit legislatiei in vigoare, documentele trebuiau ridicate de la Inspectia Muncii Vaslui panã la data de 30 iunie 2011. În conformitate cu prevederile Codului Muncii, la 1 ianuarie 2011 s-au abrogat dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, datã de la care a incetat existenta carnetului de muncã. Motivele pentru care vasluienii nu si-au ridicat panã la aceastã datã cãrtile de muncã sunt multiple. O parte din titulari sunt plecati la muncã in strãinãtate, in timp ce altii considerã cã documentele sunt mai in sigurantã la Inspectia Muncii. La data de 1 martie 2018, in judetul Vaslui erau inregistrati oficial 5.980 de angajatori activi, care aveau in total un numãr de 52.444 salariati. Luna trecutã, au fost inregistrati in total 58 de angajatori noi, din care 51 provin din sectorul privat, iar restul activeazã la stat. Comparativ cu luna ianuarie 2018, se inregistreazã un numãr de 1.728 salariati noi, din care 1.725 sunt de cetãtenie romanã, 2 sunt de altã cetãtenie si un angajat provine dintr-un stat al Uniunii Europene.