DGASPC: Iunie, luna drepturilor copilului

luni, iunie 11, 2018, 3:00

Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, în calitate de promotor al bunãstãrii si respectãrii drepturilor copilului la nivel judetean, a organizat o serie de activitãti tematice menite sã marcheze Ziua internationalã a copilului (1 iunie) si Ziua împotriva violentei asupra copilului în România (5 iunie), serie care va continua cu Ziua mondialã împotriva exploatãrii copiilor prin muncã (12 iunie).

În anul 2017, un numãr de 433 copii din judetul Vaslui au fost victima unui act de abuz, neglijare sau exploatare. 239 dintre acestia au fost securizati in sistemul de protectie specialã. În perioadã scursã din anul 2018, alti 153 de copii au separati de mediul familial din motive imputabile pãrintilor. În acest context, spune Irina Cîmpeanu, purtãtorul de cuvant al DGASPC Vaslui, ‘Sub egida ‘Luna drepturilor copilului’, alãturi de Fundatia World Vision Romania – Biroul zonal Iasi si Vaslui, ne propunem sã sporim gradul de constientizare in randul copiilor si, deopotrivã, a populatiei adulte aflate sau nu in relatie de rãspundere fatã de copii, iar impreunã cu reprezentantii institutiilor locale care interfereazã cu zona serviciilor sociale, sã identificãm solutii de prevenire a actelor de agresiune, indiferent de modul in care aceasta se manifestã’. Cazuistica instrumentatã la nivelul DGASPC Vaslui relevã o crestere considerabilã a numãrului de copii din segmentul de varstã 5-12 ani, victime ale formelor de agresiune fizicã si sexualã, fapt ce impune consolidarea unor astfel de notiuni in randul acestei categorii de copii si nu numai. Campania vizeazã o serie de activitãti pentru un numãr de 70 de copii scolari si prescolari din comunele Solesti si Ivãnesti, la care vor participa si educatorii/invãtãtorii acestora. Implicarea copiilor va fi recompensatã simbolic printr-un pachet de produse alimentare oferite de cãtre Compania VASCAR, respectiv o jucãrie din donatia individualã a angajatilor DGASPC Vaslui si ai Biroului Zonal Vaslui-Iasi a Fundatiei World Vision. În acelasi registru, pe 5 iunie, colegii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, in colaborare cu Scoala Gimnazialã ‘Episcop Iacov Antonovici’ Barlad, Scoala Gimnazialã ‘Iorgu Radu’ Barlad si Scoala Gimnazialã ‘Stroe S. Belloescu’ Barlad, au marcat Ziua impotriva violentei asupra copilului in Romania printr-o activitate de informare cu privire la drepturile copilului, cauzele si efectele acestui fenomen, intitulatã ‘Copilãria nu trebuie sã doarã’. Campania se va finaliza prin workshop-ul ‘Bune practici in instrumentarea localã a cazurilor de abuz si neglijare’, ce va aduce la aceeasi masã personal cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul a 15 primãrii din judet (orasul Negresti si comunele Osesti, Lipovãt, Delesti, Laza, Muntenii de Jos, Rebricea, Todiresti, Dumesti, Vulturesti, Pungesti, Ivãnesti, Poienesti, Zãpodeni si Rafaila), alãturi de o serie actori institutionali ce activeazã in domenii conexe asistentei sociale, in scopul expunerii unor experiente de bunã practicã in gestionarea cazurilor la nivel comunitar, respectiv eficientizarea colaborãrii intre institutiile competente sã intervinã in situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului. DGASPC Vaslui adreseazã multumiri organizatiei neguvernamentale care a sprijinit derularea intregii campanii, respectiv Fundatia World Vision Romania – Biroul zonal Iasi si Vaslui, Companiei VASCAR, in calitate de sponsor al activitãtilor din mediul rural, copiilor si cadrelor didactice, reprezentantilor autoritãtilor locale si celorlalte institutii participante la intalnirea tematicã, si, nu in ultimul rand, tuturor colegilor care s-au implicat dincolo de latura profesionalã in buna desfãsurare a tuturor evenimentelor dedicate ‘Lunii drepturilor copilului’.