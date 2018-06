Declaratiile de avere si interese se lasã asteptate

marți, iunie 12, 2018, 3:00

Doar 9 consilieri judeteni, din totalul de 33, au deja postate pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui declaratiile de avere si cele de interese pentru anul 2017.

15 iunie este termenul limitã panã la care alesii locali, dar si alte persoane care exercitã functii si demnitãti publice sunt obligati sã depunã declaratiile de avere si cele de interese aferente anului anterior. Nerespectarea termenului pentru depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agentia Nationalã de Integritate poate declansa din oficiu procedura de evaluare. La ultima sedintã a CJ Vaslui, cea extraordinarã din 4 iunie, presedintele Dumitru Buzatu le-a atras in mod expresd atentia consilierilor judeteni sã se achite de aceastã obligatie in termenul legal. Ironia face cã tocmai Buzatu nu are, incã, postate pe site-ul CJ Vaslui cele douã declaratii… Dealtfel, panã ieri, doar 9 dintre cei 33 de consilieri judeteni aveau declaratiile de avere si cele de interese fãcute publice, restul fiind fie in curs de aparitie pe portalul institutiei, fie urmand sã fie intocmite. Printre cei mai constiinciosi consilieri sunt chiar cei aflati la primul mandat in acest sens, Ionel Closcã sau Liviu Iacob, dar si dintre cei cu state vechi, Gheorghe Croitoru ori Maria Onu. Conform documentelor depuse, nou venitul Ionel Closcã, de la ALDE, a castigat, ca salariat a unei firme husene, doar putin peste salariul minim pe economie! Nici colegul acestuia, Emil Dorin, nu stã mai bine, avand drept unicã sursã de venit declaratã indemnizatia de consilier judetean din partea ALDE, in total 14.170 lei in intregul an 2017. E adevãrat cã nici nu prea are datorii bancare, doar un singur debit de 12.000 lei plãtibil panã in 2020. Vicepresedintele Vasile Mariciuc are datorii la bãnci sau cãtre alte persoane de 276 mii lei, el avand venituri, pe parcursul anului trecut, de putin peste 100 de mii de lei, provenite din salariul de vicepresedinte al CJ Vaslui si de profesor la Liceul sNicolae Iorgao din Negresti si din indemnizatia de consilier judetean. Tn ceea ce priveste investitiile, nici unul dontre consilierii care si-au publicat declaratiile de avere nu a achizitionat bunuri mobile sau imobile, cu exceptia lui Gheorghe Croitoru, care a inceput construirea unei noi case in satul natal, pe un teren mostenit de la pãrinti. Pentru asta, se pare cã liderul de sindicat si-a vandut insã autoturismul, si a mai contribuit si cu bani din pensie, indemnizatia de sindicalist ori cea de consilier judetean.