Datornicii cãtre asociatiile de proprietari nu îsi vor mai putea vinde apartamentele!

joi, iunie 28, 2018, 3:00

Asociatiile de proprietari au o legislatie nouã care le reglementeazã activitatea. Una dintre prevederile de impact vizeazã rãul platnicii la întretinere. Datoriile care depãsesc 3.000 de lei vor fi trecute în cartea funciarã, iar repectivele apartamente vor putea fi vândute doar dupã stingerea restantelor. Asociatiile sunt obligate sã constituie un fond de reparatii anual, urmând ca reabilitarea imobilelor cu mai multe tronsoane sã se facã unitar. Legea reaseazã, de asemenea, relatia dintre presedintii de asociatii si autoritãtile locale.

Camera Deputatilor a votat, marti, 26 iunie, in calitate de for decizional, noua lege a asociatiilor de proprietari. Actul normativ aduce mai multe modificãri in ceea ce priveste relatia dintre presedintii sau administratorii asociatiilor si proprietarii de locuinte. Cea mai importantã modificare vizeazã posibilitatea presedintilor de asociatii de a lua mãsuri drastice impotriva rãu platnicilor la intretinere. Astfel, presedintii sunt obligati prin lege ca restantele mai vechi de trei ani si care depãsesc valoarea de 3.000 de lei la asociatie sã fie trecute in cartea funciarã a datornicului. Prin aceastã mãsurã, proprietarul apartamentului nu isi mai poate vinde locuinta, dacã doreste sã facã acest lucru, panã nu isi plãteste integral datoriile la asociatie. Pentru a putea tranzactiona pe piata liberã un imobil, este nevoie, printre altele, de documentatia cadastralã, extrasul de carte funciarã, dar si incheierea de intabulare. Cum toate aceste documente nu mai pot fi obtinte, orice tranzactie imobiliarã este blocatã panã la stingerea in integralitate a datoriilor. Art. 33 (9) al noii legii prevede ca ‘Presedintele sau administratorul asociatiei de proprietari are obligatia solicitãrii notãrii in cartea funciarã a debitelor mai vechi de 3 luni si care depãsesc valoarea de 3.000 lei. Birourile de cadastru si publicitate imobiliarã vor proceda la notarea acestor debite in cartea funciarã a locuintelor sau spatiilor cu altã destinatie a acestor debite’. Printre obiectivele noului act normativ se numãrã eficientizarea administrãrii locuintelor, fie cã sunt imobile colective tip bloc, locuinte situate in curti comune sau ansambluri rezidentiale, o mai bunã structurã a organelor de conducere ale asociatiilor de proprietari, precum si clarificarea responsabilitãtilor si incompatibilãtilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociatiilor de proprietari.

Schimbari pe linie

Pe langã stabilirea relatiilor dintre presedintii de asociatie si locatari, legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor mai clarificã si alte aspecte. Este vorba despre folosinta, modificarea si intretinerea locuintei, normele de conduitã in cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de infiintare si functionare a asociatiilor de proprietari. Legea adoptatã de Camera Deputatilor mai mai stipuleazã faptul cã asociatiile de proprietari sunt obligate sã infiinteze fondul de reparatii anual, precum si fondul de rulment. Totodatã, sunt regle mentate asociatiile de chiriasi si conditiile in care acestea pot administra spatiile comune din cadrul condominiilor si sunt clarificate atributiile administratorului, ale presedintelui, comitetului executiv, ale cenzorilor. Mai mult, lucrãrile de reabilitare pentru imobilele de locuinte care au mai multe tronsoane/scãri se fac unitar, nu pe segmente de clãdire. De asemenea, sunt reglementate conditiile de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari si se reglementeazã raportul dintre administratia publicã si asociatiile de proprietari. Referindu-se la asociatiile de proprietari, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spunea cã, in ultimii ani, un numãr mare de proprietari au plecat din asociatii si, astfel, veniturile acestora au scãzut constant. Plecãrile din asociatii au avut drept cauza slaba organizare in ceea ce priveste gospodãrirea, curãtirea subsolurilor de la blocuri, intretinerea curãteniei pe scãrile de bloc, terase etc. Mai mult, multi presedinti de asociatii incã asteaptã ca municipalitatea sã efectueze aceste servicii, care sunt o obligatie directã a lor.