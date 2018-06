«Dacã Iohannis nu o revocã pe Kovesi, atunci trebuie sã declansãm suspendarea»

marți, iunie 5, 2018, 3:00

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, ieri, înainte de începerea Comitetului Executiv National al PSD, cã, dacã presedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, atunci trebuie declansatã procedura de suspendare.

ßEu cred cã nu e vorba de pãrerea PSD dacã presedintele unei tãri nu respectã Constitutia. Trebuie sã fie o opinie unanimã a cetãtenilor cã trebuie suspendat si demis un asemenea presedinte. În cazul in care presedintele va insista sã nu respecte ordinea constitutionalã, atunci nu avem altã cale de ales, trebuie sã declansãm aceastã procedurã. Eu cred cã e putin probabil ca presedintele Iohannis sã nu respecte hotãrarea CCR’, a spus Dumitru Buzatu inainte de inceperea Comitetului Executiv National al PSD. Opinia liderului PSD Vaslui este impãrtãsitã si de deputatul PSD Ioan Darzu, care sustine cã va fi primul care va strange semnãturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, precizand cã nu are altã variantã decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Curtea Constitutionalã a Romaniei a stabilit, cu majoritate de voturi, existenta unui conflict juridic de naturã constitutionalã intre Ministrul justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului- sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Curtea Constitutionalã a arãtat, in comunicatul oficial privind decizia de existentã a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, cã seful statului urmeazã sã emitã decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.