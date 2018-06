Crunt: trei copii s-au îmbãtat… de foame!

vineri, iunie 15, 2018, 3:00

Trei minori cu vârste între 3 si 8 ani, din satul Avrãmesti, comuna Voinesti, aflati aproape în comã alcoolicã, au fost transportati de urgentã la Spitalul Municipal din Bârlad, dupã ce, de foame, ar fi mâncat visinele îmbibate cu alcool dintr-o damigeanã din gospodãrie. Dupã externare, micutii li se vor alãtura celorlalti trei frati ai lor, scosi din familie prin decizia DGASPC Vaslui, la Centrul specializat CPRUCANE din Bârlad. Instanta urmeazã sã stabileascã dacã pãrintii inconstienti vor fi decãzuti din drepturile pãrintesti iar copiii vor beneficia de mãsuri de protectie specialã.

Miercuri dupã-amiazã, un localnic din satul Avrãmesti, comuna Voinesti, a observat o fetitã in varstã de 8 ani prãbusitã langã o fantanã, cu capul in jgheabul din care se adapã vitele. Speriat cã copila ar putea fi moartã, bãrbatul a anuntat imediat, la numãrul de urgentã 112, paramedicii, care, sositi de urgentã la fata locului, au constatat cã copila este… beatã. Ulterior, deplasandu-se acasã la victimã, politistii si autoritãtile locale au mai gãsit, prãbusiti in curte sau in casã, alti doi minori, cu varsta de 3, respectiv 4 ani, care prezentau semne ale unei intoxicatii acute cu alcool. Fiind aproape de comã alcoolicã, micutii au fost transportati de urgentã la Spitalul municipal din Barlad, unde li s-au acordat ingrijirile necesare. Pe drum, dupã ce a vomat, fata mai micã si-a revenit putin si, dupã ce s-a plans cã-i e foame, a povestit medicului de pe ambulantã cã, tot de foame, ar fi mancat visinele imbibate cu alcool rãmase intr-o damigeanã golitã de pãrinti. Conducerea spitalului barlãdean a anuntat DGASPC Vaslui, specialistii institutiei mergand la fata locului, unde i-au gãsit si ceilalti trei copii ai familiei intr-o stare deplorabilã, subnutriti si murdari, drept pentru care s-a luat decizia scoaterii minorilor din mediul familial neprielnic si internarea lor temporarã la Centrul pentru Preluarea in Regim de Urgentã a Copilului Abuzat, Neglijat si Exploatat (CPRUCANE) Barlad. Dupã ce vor fi hrãniti, ingrijiti, consultati medical si din punct de vedere psihiatric si psihologic, copiii vor fi audiati de specialistii DGASPC, ulterior acestia urmand sã decidã cele mai bune mãsuri ce trebuie luate tinand strict de interesul minorilor, inclusiv plasarea lor intr-o formã de protectie specialã.